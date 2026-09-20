Si el volante del auto se pone rígido, hay algunos consejos que se pueden seguir antes de visitar al mecánico

¿Dónde se encuentra la bomba de dirección asistida?

Para ver o acceder a la bomba casi siempre hay que abrir el capó primero, dependiendo del tipo de sistema y de la marca del auto, la visibilidad cambia mucho. En una dirección hidráulica pura, se ve claramente desde arriba al abrir el capó. Solo si se desconectarán mangueras inferiores o cambiará la cremallera, será necesario elevar el auto. En la electrohidráulica, se levanta el capó para revisar o rellenar el líquido y la elevación es necesaria casi siempre para cambiar o reemplazar el módulo de la bomba.