La incontinencia fecal que tuvo la campeona mundial de Hyrox ¿puede pasarle a cualquiera en el gimnasio?

Resumen para apurados
- En Pekín, la campeona Joana Wietrzyk sufrió incontinencia fecal durante una prueba de Hyrox al priorizar la carrera ante el esfuerzo físico extremo, lo que se volvió viral.
- El cuadro se debe a la diarrea del corredor: la isquemia intestinal y la presión intraabdominal al cargar peso relajan esfínteres ante la falta de riego sanguíneo digestivo.
- Especialistas advierten que el fenómeno es común y aconsejan a deportistas cuidar la digestión, hidratación y uso de suplementos para evitar accidentes similares al entrenar.
La única diferencia entre un atleta de élite como Joana Wietrzyk y alguien en un gimnasio comercial es que la persona del gimnasio normalmente puede soltar las pesas e ir corriendo al baño. Deportistas como la australiana, más en competencia, a menudo deciden ignorar las señales de su cuerpo para no perder tiempo o abandonar la carrera como lo hizo en Pekín, en una de las fechas del circuito Hyrox.
En síntesis, la incontinencia fecal de la campeona mundial cuyas imágenes se viralizaron por todas las redes no tiene que ver con nada fuera de lo común, raro, tampoco la atleta padece algo por lo que no se pudo aguantar. Biológicamente el debate es estéril, no tiene lógica gastar energía en juzgarlo; mucha más lógica tiene entenderlo.
Es un fenómeno fisiológico real y mucho más común de lo que se cree. En la medicina deportiva se conoce formalmente como síndrome gastrointestinal inducido por el ejercicio o “diarrea del corredor”, algo que ni hasta los campeones del mundo pueden evitar.
Cuando el cuerpo entra en un esfuerzo físico exigente, ocurren tres factores al mismo tiempo: isquemia intestinal ya que el cuerpo prioriza los músculos, el corazón y los pulmones, reduciendo drásticamente el flujo de sangre hacia el sistema digestivo. Al quedarse sin suficiente riego sanguíneo momentáneo, los intestinos pierden el control normal de sus esfínteres y contracciones. Hay una presión intraabdominal masiva en este tipo de competencias que requieren apretar fuertemente el abdomen para proteger la columna. Toda esa presión empuja directamente los órganos hacia abajo.
Para que no pase en la práctica cotidiana
En un gimnasio de barrio, la combinación de ciertos hábitos aumenta la probabilidad de un accidente similar al de la deportista. La cafeína y los estimulantes aceleran la motilidad intestinal, comer muy cerca del entrenamiento, sin una buena hidratación los problemas digestivos durante el esfuerzo se agravan. El uso de los suplementos también deben estar bien equilibrados porque en personas sensibles, dosis elevadas pueden tener efecto laxante durante el entrenamiento.
Las imágenes más claras del percance se notaron en uno de los ejercicios que más acelera ese proceso fisiológico natural: la caminata de granjero o “farmer’s carry”. Como es la estación seis de la competencia, para cuando llegó a ese punto el incidente ya había ocurrido y las secuelas físicas eran plenamente visibles en sus piernas.
Debido a que en la caminata del granjero la atleta daba pasos erguidos en una zona despejada y a la vista directa de los espectadores, ese segmento fue el momento en que se tomaron las fotos más nítidas y vívidas que terminaron haciéndose virales en redes sociales.
El problema estomacal comenzó en las estaciones anteriores dentro del circuito de Hyrox. Para entender la secuencia de la carrera, el orden oficial de las estaciones en Hyrox es: máquina de esquí de fondo, empuje de trineo, arrastre de trineo con cuerda/arnés, salto de longitud, remo en máquina, caminata del granjero (o transporte de pesas), zancadas con saco de arena y lanzamientos de balón medicinal a la pared.
La radiografía del Hyrox
La competición es de fitness funcional de formato estandarizado a nivel mundial. Su diseño combina la carrera a pie con el entrenamiento de fuerza y resistencia cardiovascular. Se hace en pabellones cubiertos y está orientada tanto a atletas profesionales como a deportistas aficionados.
Aunque se asemejan mucho, la diferencia con el Crossfit es que el Hyrox tiene un formato fijo: el circuito tiene siempre ocho kilómetros de carrera a pie intercalados con la misma cantidad de estaciones con ejercicios de fuerza/resistencia funcional. La otra modalidad es un sistema de entrenamiento variado que incluye gimnasia y levantamientos olímpicos de alta complejidad.