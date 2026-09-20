La incontinencia fecal que tuvo la campeona mundial de Hyrox ¿puede pasarle a cualquiera en el gimnasio?

La única diferencia entre un atleta de élite como Joana Wietrzyk y alguien en un gimnasio comercial es que la persona del gimnasio normalmente puede soltar las pesas e ir corriendo al baño. Deportistas como la australiana, más en competencia, a menudo deciden ignorar las señales de su cuerpo para no perder tiempo o abandonar la carrera como lo hizo en Pekín, en una de las fechas del circuito Hyrox.