En Universitario darán una charla sobre el Régimen Penal Juvenil

Resumen para apurados
- Mañana a las 20, el club Universitario brindará en Ojo de Agua una charla sobre el Régimen Penal Juvenil para concientizar a padres y jóvenes deportistas sobre la nueva ley.
- A cargo de un abogado y un psicólogo, el encuentro explicará los alcances legales, la imputabilidad y el rol de los adultos para prevenir situaciones de violencia en el deporte.
- La iniciativa busca capacitar a la comunidad del club frente a las reformas legales, promoviendo la prevención de la violencia y la formación integral de los adolescentes.
“Los cambios que genera el Régimen Penal Juvenil son muy importantes y por eso consideramos que es necesario que adolescentes y adultos entiendan de qué se está hablando”, sostuvo Jaime Roig, dirigente de Universitario. El club organizó para mañana, a las 20, una charla sobre el Régimen Penal Juvenil. Se hará en la sede de Ojo de Agua y está destinada a los padres y a los jugadores de todas las disciplinas.
¿Puede ir un adolescente preso? ¿Qué responsabilidad tienen los padres? ¿Qué derechos tienen los adolescentes? ¿Qué podemos prevenir en familia y en el club? ¿Qué significa tener 14 o 15 años para la Justicia? Estas son algunas de las preguntas que tratarán de responder el abogado y defensor oficial Roque Araujo y Pablo Pérez Toranzos, psicólogo especialista en asuntos deportivos.
En el encuentro se abordarán otras cuestiones importantes, como qué cambió con la implementación de este régimen, qué conductas generan responsabilidad penal y qué puede ocurrir después de una denuncia.
“La violencia en el deporte no se combate solamente cuando aparece un problema. También se previene, se habla y se educa” es el lema con el que los organizadores promocionan la charla.
Los directivos del club agregaron en la convocatoria: “Es una charla pensada para padres e hijos adolescentes, para conocer el nuevo régimen penal, entender derechos y responsabilidades y, sobre todo, generar herramientas para prevenir situaciones de violencia desde la familia y el club”. “Porque formar deportistas también es formar personas. Y frente a la violencia, hay que tomar acciones”, finalizaron.