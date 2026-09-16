En Universitario darán una charla sobre el Régimen Penal Juvenil

“Los cambios que genera el Régimen Penal Juvenil son muy importantes y por eso consideramos que es necesario que adolescentes y adultos entiendan de qué se está hablando”, sostuvo Jaime Roig, dirigente de Universitario. El club organizó para mañana, a las 20, una charla sobre el Régimen Penal Juvenil. Se hará en la sede de Ojo de Agua y está destinada a los padres y a los jugadores de todas las disciplinas.