La Universidad San Pablo-T celebró su 19° aniversario

Hace 19 años todavía no existían las aulas, los pasillos ni las generaciones de graduados. Antes de todo eso hubo una idea. Una universidad que todavía no tenía estudiantes, carreras ni títulos, pero que ya imaginaba un lugar para el conocimiento y la formación. Con esa imagen, Catalina Inés Lonac, fundadora de la Universidad San Pablo-T, recorrió la historia de la institución durante el acto por su 19° aniversario. La celebración reunió a autoridades, docentes, trabajadores, estudiantes y miembros de la comunidad universitaria, a un año de que la casa de estudios alcance sus dos décadas.