Exposición “Cavilaciones gráficas”: cuando los dibujos exploran la biodiversidad

Algunos dibujos buscan representar el mundo y otros intentan detenerse a mirarlo. Entre esas dos posibilidades se mueve “Cavilaciones gráficas”, la exposición que los artistas visuales Juan Francisco Acuña y Lucas Rebollo inaugurarán hoy a las 20.30 en la planta alta del Centro Cultural Alberto Rougés de la Fundación Miguel Lillo (Laprida 31). La entrada es libre y gratuita.
Oriundos de Entre Ríos y Buenos Aires, respectivamente, Acuña y Rebollo encuentran en el dibujo un territorio común desde el cual explorar la naturaleza y convertirla en imagen poética. Estilógrafo y bolígrafo son las herramientas elegidas para construir una propuesta que invita a detener la mirada y establecer un diálogo con distintas dimensiones de la biodiversidad.
En “Cavilaciones gráficas”, el dibujo aparece así no solamente como una práctica artística, sino también como una forma de aproximación. La muestra propone, además, un intercambio en torno al propio oficio del dibujo. En ese sentido, la experiencia no quedará circunscripta a las obras exhibidas. Mañana y el viernes, entre las 17 y las 20, los artistas estarán presentes en el espacio expositivo para compartir con los visitantes una instancia de interacción distendida y coloquial.
La propuesta permitirá conversar sobre la muestra, dibujar y conocer parte de la dinámica de trabajo de Acuña y Rebollo. Se trata de una invitación a acercarse al dibujo desde su dimensión cotidiana y artesanal, observando de cerca los procedimientos que intervienen en la construcción de las imágenes. Esta actividad también será con entrada libre y gratuita.
Política cultural
La exposición forma parte del ciclo 2026 del Centro Cultural Rougés, una programación que procura dar continuidad a una política cultural de convocatoria abierta en el campo de las artes visuales y, a la vez, contribuir a la difusión de nuevas expresiones.
Acuña nació en la localidad litoraleña de Victoria. Es artista plástico, licenciado en Crítica de Arte por la Universidad Nacional de las Artes y Profesor Nacional en Bellas Artes, especializado en Dibujo y Escultura. Realizó clínicas de obra con artistas como Luis Felipe Noé, Mariano Molina, Diana Dowek y Fabián Attila. En 2017 obtuvo el tercer premio en el Salón Centenario MEEBA.
Rebollo (nacido en 1981) también es artista plástico y Profesor Nacional de Bellas Artes, especializado en Dibujo y Escultura. Entre sus antecedentes se cuentan selecciones en el Salón Nacional de Artes Visuales, en las disciplinas de Dibujo (2014) y Escultura (2017), y en el Salón Manuel Belgrano de Escultura (2009 y 2015). También participó del Salón Bienal de Boedo y obtuvo el premio de la Academia Porteña del Lunfardo en 2005.