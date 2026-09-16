Exposición “Cavilaciones gráficas”: cuando los dibujos exploran la biodiversidad

En “Cavilaciones gráficas”, el dibujo aparece así no solamente como una práctica artística, sino también como una forma de aproximación. La muestra propone, además, un intercambio en torno al propio oficio del dibujo. En ese sentido, la experiencia no quedará circunscripta a las obras exhibidas. Mañana y el viernes, entre las 17 y las 20, los artistas estarán presentes en el espacio expositivo para compartir con los visitantes una instancia de interacción distendida y coloquial.