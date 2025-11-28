Centro Cultural Rougés: planteo expandido que excede lo escénico

La elección del Centro Rougés como espacio escénico respondió a la conveniencia de usar sus diferentes lugares, que se adaptaban a la idea creativa mejor que un teatro clásico a la italiana. “Hay algo de los pasillos y las habitaciones con vasos comunicantes, de modo circulatorio, que se condice con la manera en la que fluye la escena. No hay un escenario al frente del espectador, sino alrededor. Esto permite que cada uno pueda elegir dónde poner el foco, la mirada, aunque no el oído. Esto lleva, a su vez, a que la escena esté en una puja continua por la atención del público. Y a eso se suma el arte clásico del edificio, y la muestra de cuadros y de arte de turno, que generan un contraste de épocas y una acumulación de estilos que aportan a una de nuestras premisas: una narrativa hipervincular es un tipo de neobarroco”, concluye.