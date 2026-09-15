Escándalo en el fútbol boliviano: el plantel de Guabirá denunció amenazas de muerte para dejarse hacer tres goles

Un grave episodio sacudió al fútbol boliviano. Luego de la derrota por 6-0 frente a Always Ready por la 19ª fecha del certamen local, el entrenador de Guabirá, Leonardo Egüez, se presentó en conferencia de prensa junto a sus futbolistas para denunciar que el arquero titular, Manuel Ferrel, había recibido amenazas antes del partido: "La pelota la mancharon, está manchada. Mi arquero fue amenazado de muerte, también su mujer y su mamá. Le dijeron que en caso de no pagar cierta cantidad de dinero o si no recibía tres goles, los iban a matar".