"Me salvaron la vida": el mensaje de Emanuel Mammana tras la grave lesión que sufrió en Rosario
El defensor de Vélez habló luego de ser intervenido de urgencia por un severo cuadro torácico a raíz de un choque durante el partido ante Newell's. Mientras continúa su recuperación en Buenos Aires, el zaguero dedicó sentidas palabras a los médicos que lo asistieron y a su entorno más íntimo.
Resumen para apurados
- Emanuel Mammana agradeció a los médicos en Rosario tras ser intervenido de urgencia por un traumatismo torácico sufrido al chocar con un compañero durante el partido de Vélez.
- El zaguero chocó involuntariamente con el arquero Tomás Marchiori ante Newell's, requiriendo un tubo de drenaje pleural para descomprimir el aire en su cavidad pulmonar.
- Trasladado a Buenos Aires, el defensor afrontará una rehabilitación de entre dos y tres meses, perdiéndose lo que resta de la temporada en el esquema de Barros Schelotto.
El dramático episodio se originó a los diez minutos del segundo tiempo en el estadio Marcelo Bielsa, durante la igualdad 1-1 entre Newell's y el "Fortín". A la salida de un tiro libre para el local, el arquero Tomás Marchiori salió a despejar con los puños y, en una acción completamente involuntaria, impactó de lleno contra el cuerpo de su compañero de equipo. Emanuel Mammana quedó tendido sobre el césped con evidentes muestras de dolor y fue retirado en camilla directo hacia un sanatorio de Rosario. Allí, el equipo médico constató un traumatismo de hemitórax derecho y actuó con celeridad para colocarle un tubo de drenaje pleural a fin de descomprimir el aire acumulado en la cavidad pulmonar.
En su mensaje, el zaguero dedicó un reconocimiento especial a los profesionales que lo asistieron en la emergencia: "Un agradecimiento enorme y para toda la vida a los doctores y a todo el personal del Sanatorio de la Mujer de Rosario. Gracias por cómo actuaron, por cuidarme y porque fueron quienes me salvaron la vida". Asimismo, destacó el respaldo incondicional de la dirigencia de Vélez y el pilar fundamental que significó su círculo íntimo en las horas más críticas. "Especialmente a mi mujer y a mi familia, que no dudaron ni un segundo en estar conmigo. Después de algo así, uno aprende a valorar todavía más la vida y a las personas que están cuando realmente las necesitás", reflexionó.
Tras completar la primera etapa de internación en la ciudad santafesina, Mammana fue derivado en ambulancia a la Clínica Zabala de la Ciudad de Buenos Aires para continuar con estudios de control y seguimiento interdisciplinario. Los primeros pronósticos médicos sitúan los tiempos de rehabilitación entre dos y tres meses, lo que descarta al marcador central para lo que resta de la temporada en el esquema que conduce Guillermo Barros Schelotto. Con la premisa de "volver más fuerte", el jugador ya enfoca sus energías en el proceso de recuperación física.