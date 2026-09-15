"Me salvaron la vida": el mensaje de Emanuel Mammana tras la grave lesión que sufrió en Rosario

En su mensaje, el zaguero dedicó un reconocimiento especial a los profesionales que lo asistieron en la emergencia: "Un agradecimiento enorme y para toda la vida a los doctores y a todo el personal del Sanatorio de la Mujer de Rosario. Gracias por cómo actuaron, por cuidarme y porque fueron quienes me salvaron la vida". Asimismo, destacó el respaldo incondicional de la dirigencia de Vélez y el pilar fundamental que significó su círculo íntimo en las horas más críticas. "Especialmente a mi mujer y a mi familia, que no dudaron ni un segundo en estar conmigo. Después de algo así, uno aprende a valorar todavía más la vida y a las personas que están cuando realmente las necesitás", reflexionó.