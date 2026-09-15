Seguridad

Crímenes múltiples en Tucumán: el triple homicidio que horrizó a Villa Chicligasta y que guarda similitudes con el caso Barreda

Un trabajador rural fue condenado por haber provocado la muerte de tres de sus ocho hijos. El penado a perpetua elaboró este cruel plan para poder formalizar su relación con una amante.

MOMENTO CUMBRE. Segundo Antonio Espinoza es entrevistado por el periodista de LA GACETA momentos después de haber confesado el triple crimen.
MOMENTO CUMBRE. Segundo Antonio Espinoza es entrevistado por el periodista de LA GACETA momentos después de haber confesado el triple crimen.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 33 Min

Resumen para apurados

  • Segundo Antonio Espinoza fue condenado a perpetua en Tucumán por asesinar a tres de sus hijos para intentar formalizar una relación extramatrimonial.
  • El trabajador rural ideó el ataque letal en Villa Chicligasta contra parte de su familia y terminó confesando el hecho ante la prensa tras ser descubierto.
  • El caso conmocionó a la provincia y permanece en el recuerdo policial como uno de los filicidios múltiples más aberrantes en la historia criminal tucumana.
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