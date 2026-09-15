Las pruebas PISA plantean desafíos en tiempos digitales

En Tucumán, la ministra de Educación, Susana Montaldo, se refirió a los resultados durante el acto por el Día del Maestro, en el que fueron reconocidos alrededor de 150 docentes de la provincia. La funcionaria aclaró que las PISA no ofrecen un resultado específico de Tucumán, sino que los datos corresponden a la Argentina, y planteó que el retroceso debe analizarse también en el contexto de los cambios tecnológicos que atraviesan la educación. La ministra señaló que el descenso no fue exclusivo de la Argentina y sostuvo: “Los resultados han bajado como 12 puntos en todo el mundo”. En ese marco, consideró que una de las posibles causas puede estar vinculada con la creciente exposición a la información digital.