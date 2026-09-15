La pianista Patricia Espert presentará un siglo de música clásica

La pianista Patricia Espert se presentará este sábado a partir de las 21. La artista pondrá en escena el recital “La Voz del Piano Argentino” en el Centro Cultural Virla. Las entradas ya están disponibles, con un valor de $10.000. El programa reúne obras de cuatro compositores argentinos -Alberto Ginastera, Carlos Guastavino, Gilardo Gilardi y Julián Aguirre- junto a piezas del cubano Ernesto Lecuona. La propuesta incluye además una propuesta a cuatro manos, que Espert interpretará junto a Paola Moreno.
Patricia Yvonne Espert es pianista, docente de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) e investigadora. En 2012 obtuvo la Maestría en Interpretación de Música Latinoamericana del Siglo XX en la Universidad Nacional de Cuyo. Un tramo del recital está dedicado especialmente a Gilardo Gilardi (1889-1963), compositor argentino de la primera mitad del siglo pasado. La narración de ese pasaje estará a cargo del profesor José Luis Conde, reconocido conductor de programas radiales sobre música clásica y ganador de varios premios Martín Fierro. Se interpretarán piezas de distintas estéticas -neoclásicas, nacionales, internacionales y atonales- y también obras para canto y piano, junto a las sopranos invitadas Marta Romero y Marcela Ledesma.