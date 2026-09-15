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La pianista Patricia Espert presentará un siglo de música clásica

La artista pondrá en escena el recital “La Voz del Piano Argentino” en el Centro Cultural Virla.

Patricia Espert
Patricia Espert
Hace 3 Hs

La pianista Patricia Espert se presentará este sábado a partir de las 21. La artista pondrá en escena el recital “La Voz del Piano Argentino” en el Centro Cultural Virla. Las entradas ya están disponibles, con un valor de $10.000. El programa reúne obras de cuatro compositores argentinos -Alberto Ginastera, Carlos Guastavino, Gilardo Gilardi y Julián Aguirre- junto a piezas del cubano Ernesto Lecuona. La propuesta incluye además una propuesta a cuatro manos, que Espert interpretará junto a Paola Moreno.

Patricia Yvonne Espert es pianista, docente de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) e investigadora. En 2012 obtuvo la Maestría en Interpretación de Música Latinoamericana del Siglo XX en la Universidad Nacional de Cuyo. Un tramo del recital está dedicado especialmente a Gilardo Gilardi (1889-1963), compositor argentino de la primera mitad del siglo pasado. La narración de ese pasaje estará a cargo del profesor José Luis Conde, reconocido conductor de programas radiales sobre música clásica y ganador de varios premios Martín Fierro. Se interpretarán piezas de distintas estéticas -neoclásicas, nacionales, internacionales y atonales- y también obras para canto y piano, junto a las sopranos invitadas Marta Romero y Marcela Ledesma.

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