La pianista Patricia Espert presentará un siglo de música clásica

Patricia Yvonne Espert es pianista, docente de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) e investigadora. En 2012 obtuvo la Maestría en Interpretación de Música Latinoamericana del Siglo XX en la Universidad Nacional de Cuyo. Un tramo del recital está dedicado especialmente a Gilardo Gilardi (1889-1963), compositor argentino de la primera mitad del siglo pasado. La narración de ese pasaje estará a cargo del profesor José Luis Conde, reconocido conductor de programas radiales sobre música clásica y ganador de varios premios Martín Fierro. Se interpretarán piezas de distintas estéticas -neoclásicas, nacionales, internacionales y atonales- y también obras para canto y piano, junto a las sopranos invitadas Marta Romero y Marcela Ledesma.