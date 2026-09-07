Mercado automotor: "No llegaremos a los 600.000 vehículos este año", señalaron en Acara

Para mejorar el acceso a los 0 km, planteó dos caminos: una reducción de la carga impositiva y una mejora de los salarios. “Yo creo que lo que nosotros tenemos que tratar de hacer trabajar mucho acá es con el tema de la baja de impuestos para que el auto salga un poco más económico y pueda llegar a más ciudadanos y con el alza de los salarios”, expresó.