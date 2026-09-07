Mercado automotor: "No llegaremos a los 600.000 vehículos este año", señalaron en Acara
El presidente de la cámara de concesionarios anticipó que el sector no alcanzará la estimación de 0 km para 2026. Hizo referencia a una “desaceleración”, del cambio en los tiempos de renovación de los rodados. El foco en Tucumán.
Resumen para apurados
- El titular de Acara, Sebastián Beato, descartó en Tucumán que el sector alcance los 600.000 autos en 2026 debido a una desaceleración del mercado y cautela compradora.
- Tras el pico de renovación de rodados en 2024 y 2025, el ingreso de nuevas marcas chinas y la espera de tasas más bajas extendieron los plazos de recambio vehicular.
- El sector prevé un año de transición hacia la "concesionaria 4.0" de servicios, mientras reclama reducir impuestos y recuperar salarios para impulsar el patentamiento.
El mercado automotor argentino atraviesa un año de transición y la proyección de alcanzar las 600.000 unidades vendidas en 2026 quedó casi descartada. Así lo afirmó Sebastián Beato, presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), durante una entrevista con LG Play, realizada en la previa de la Convención Regional 2026 que la entidad llevará adelante este miércoles 9 de septiembre en Tucumán.
“No”, respondió Beato al ser consultado sobre si el sector llegará a las 600.000 unidades previstas inicialmente. Según explicó, las inscripciones vienen descendiendo desde octubre de 2025 y el comportamiento actual del mercado está marcado por distintos factores que generan cautela entre los compradores.
El titular de Acara evitó hablar de una crisis y prefirió definir el escenario como una “desaceleración”. “Yo no quiero hablar de crisis, sino hablamos de desaceleración y yo creo que hoy hay un abanico muy grande de oportunidades para poder adquirir un auto”, señaló.
Entre los factores que explican este comportamiento mencionó la llegada de nuevas marcas y modelos, especialmente de origen chino, además de las condiciones financieras. “Hoy en Argentina estamos con 32 marcas, están arribando más marcas nuevas nuevas. Entonces, yo creo que ese abanico es como que hace la desaceleración”, sostuvo.
También apuntó al financiamiento y a las expectativas sobre las tasas de interés. “Y después tenemos el factor financiero y económico que vemos como que las tasas pueden bajar, entonces eso hace quizás al mercado pensar un poco más”, explicó. A esto sumó las promociones y alternativas de financiación que ofrecen las terminales tradicionales.
Un año de transición
Beato vinculó el actual escenario con lo ocurrido durante 2022 y 2023, cuando el mercado estuvo condicionado por el cierre de fronteras y la falta de divisas. Según recordó, en esos años la producción nacional llegó a representar el 70% de las ventas, frente a un nivel habitual de entre 35% y 40%.
Con la reapertura de las fronteras y la disponibilidad de divisas, el mercado comenzó a recuperar el recambio y llegó a 615.000 vehículos en 2025. Por eso, explicó, se esperaba que 2026 mantuviera o incluso superara ese ritmo.
“Parecía como que el 26 veníamos o igual o superior. Pero bueno, empezaron a llegar nuevos modelos a partir de fines del año 25 y todo eso hace la confusión del mercado”, afirmó.
A su entender, el consumidor se encuentra actualmente evaluando qué decisión tomar. “Yo creo que hoy está el mercado está, por decir que está el mercado está pensando qué hacer”, sostuvo.
Tiempo para la renovación
Además, consideró que existe un efecto sobre la renovación de los vehículos debido al fuerte recambio registrado durante los dos años anteriores. “No nos olvidemos que al tener el parate del año 22 y 23 la mayoría de la gente ya renovó su auto en el año 24 y 25. O sea, yo esto lo tomo como un año de transición”, remarcó.
El cambio también se refleja en el tiempo que los propietarios mantienen sus vehículos. Señaló que hubo un crecimiento de la antigüedad del parque automotor. "Argentina, igual, se ha emparejado a nivel latinoamericano de 17 años, mientras que el país está en 15", expresó.
Beato indicó que antes el promedio de renovación se ubicaba entre los 2,5 y 3 años, mientras que ahora se extendió a 3,5 o 4 años.
Tucumán, con presencia de motos
En el caso de Tucumán, Beato destacó tanto el mercado de autos como el de motos, aunque aclaró que el crecimiento de las motocicletas no debe interpretarse necesariamente como un reemplazo de la compra de automóviles.
“Pero separemos los mercados, no es que aumenta la moto porque la gente no compra auto y compra moto”, afirmó.
El presidente de Acara destacó especialmente el desempeño de Tucumán en este segmento. “Primero Tucumán es una de las provincias principales en moto”, señaló, y calificó como “increíble” el nivel de ventas registrado en la provincia.
Entre los motivos que explican el crecimiento de las motos mencionó el acceso al crédito, las dificultades del transporte y la posibilidad de utilizarlas como herramienta laboral. “Así que ese yo creo que es el factor fundamental del crecimiento de la moto que vendría a ser el crédito, que está muy cerca del boleto urbano del día a día a fin de mes, prácticamente es el valor de la cuota”, explicó.
También destacó el factor tiempo, en un contexto de mayor congestión vehicular, y el crecimiento del delivery y de las aplicaciones. “La moto a través de las aplicaciones encontró una salida laboral. Creció muchísimo el tema del delivery y las aplicaciones”, sostuvo el directivo, quien aclaró que la morosidad en ese segmento es baja.
En ese sentido, agregó: “La moto es una herramienta para que un ciudadano pueda tener una salida laboral y ser independiente”.
Precios y financiamiento
Respecto del precio de los vehículos, Beato aclaró que Acara no es formadora de precios, aunque consideró que actualmente los valores en dólares se encuentran más alineados con los de otros países de la región.
“Hoy se emparejó el precio dolarizado según la región. Estábamos antes más caros que la región. Hoy, en dólares estamos muy parejos”, afirmó, en referencia a las comparaciones con Chile y Brasil.
Para mejorar el acceso a los 0 km, planteó dos caminos: una reducción de la carga impositiva y una mejora de los salarios. “Yo creo que lo que nosotros tenemos que tratar de hacer trabajar mucho acá es con el tema de la baja de impuestos para que el auto salga un poco más económico y pueda llegar a más ciudadanos y con el alza de los salarios”, expresó.
En cuanto a las herramientas de financiación, defendió la coexistencia de distintas alternativas, entre ellas los planes de ahorro, los créditos bancarios y las propuestas de las terminales. “Cuanto más herramientas financieras tengamos, más posibilidad hay de que un ciudadano pueda llegar a su auto”, sostuvo.
Convención Regional en Tucumán
Las declaraciones de Beato se conocieron en la previa de la Convención Regional 2026 de Acara, que se realizará este miércoles 9 de septiembre en el hotel Sheraton de Tucumán, con la participación de concesionarios de la provincia y de Jujuy y Salta.
“Estamos muy contentos de volver a Tucumán. Tucumán es una plaza muy importante, como lo dijimos en motos y en autos”, destacó el titular de Acara.
El encuentro incluirá más de 12 workshops sobre temas vinculados con la actividad registral, impositiva y legal, además de contenidos relacionados con inteligencia artificial y ventas digitales.
Beato anticipó también que uno de los ejes será la transformación de las concesionarias. “Vamos a dejar de ser una concesionaria de compra y venta de autos, sino vamos a pasar a hacer unas concesionarias de servicio”, afirmó. La entidad denomina a este proceso “concesionaria 4.0”.