Cansancio por la tarde: por qué baja la concentración y qué hacer para recuperar energía

Las comidas abundantes también pueden estar relacionadas con una mayor sensación de sueño después de comer. Sin embargo, no está demostrado que un alimento específico, ya sean grasas, carbohidratos o azúcares, sea por sí solo responsable de la pesadez. Por eso, un almuerzo abundante puede contribuir al cansancio, pero no explica por sí mismo el tradicional bajón de la tarde.