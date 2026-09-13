Paso a paso: cómo preparar un chia pudding cremoso, nutritivo y en pocos minutos

Para comenzar con la preparación de este desayuno saludable, se debe colocar la chía en un frasco de vidrio o en un bowl mediano, vertiendo inmediatamente la leche elegida para comenzar el proceso de hidratación. En ese mismo recipiente, se agregan el cacao en polvo y el endulzante a gusto, removiendo de manera continua y enérgica durante unos minutos para asegurar que los ingredientes se integren homogéneamente y así evitar la formación de grumos indeseados.