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Céline Dion volvió a cantar tras sus problemas de salud y no pudo contener las lágrimas

En diciembre de 2022, la cantante fue diagnosticada con síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico poco frecuente que puede provocar rigidez muscular, espasmos y dificultades en la movilidad.

Céline Dion volvió a cantar después de seis años y protagonizó un emotivo momento en París
Céline Dion volvió a cantar después de seis años y protagonizó un emotivo momento en París La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Céline Dion volvió a cantar en vivo en París tras seis años de ausencia, donde ofreció un emotivo recital para reencontrarse con su público luego de sus problemas de salud.
  • Diagnosticada en 2022 con síndrome de la persona rígida, la artista canceló giras y realizó una intensa rehabilitación física y vocal para lograr volver a los escenarios.
  • Este show de larga duración consolida su retorno formal a la música y confirma su recuperación vocal, lo que genera expectativas sobre nuevas giras internacionales.
Resumen generado con IA

Céline Dion regresó a los escenarios después de seis años de ausencia con un recital de más de dos horas en París. La cantante canadiense se presentó ante unos 35.000 espectadores y no pudo contener las lágrimas durante los primeros minutos del show.

Después de un prolongado período alejada de los escenarios, la artista volvió a ofrecer un concierto completo en la Plenitude Arena, ubicada en Nanterre, París, frente a miles de seguidores que esperaban desde hacía años volver a verla cantar en vivo.

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La emoción apareció desde el comienzo. Dion inició el espectáculo con “On ne change pas”, pero tuvo que detenerse durante algunos instantes mientras recibía una ovación del público. Visiblemente conmovida, reconoció que había prometido no llorar, aunque finalmente no pudo contener las lágrimas.

La cantante explicó que su emoción era producto de la alegría por reencontrarse con sus seguidores y agradeció especialmente a quienes habían esperado durante tanto tiempo su regreso.

El repertorio que eligió Céline Dion para su regreso

Durante las más de dos horas que duró el espectáculo, Dion recorrió algunos de los grandes éxitos de su extensa trayectoria. Entre las canciones interpretadas estuvieron “Because you loved me”, “The power of love”, “All by myself” y “My heart will go on”, uno de los temas más reconocidos de su carrera y que quedó asociado para siempre con Titanic.

El recital también combinó canciones en francés y en inglés y tuvo distintos momentos dedicados al contacto con el público. Además, la artista realizó un homenaje a la soprano Maria Callas. La presentación estuvo marcada por las muestras de afecto de los espectadores, que acompañaron a la cantante con ovaciones durante distintos momentos de la noche.

El regreso de Céline Dion después de sus problemas de salud

El regreso adquiere una relevancia especial porque se produjo después de años en los que Dion debió reducir sus actividades profesionales debido a su estado de salud. En diciembre de 2022, la cantante comunicó públicamente que había sido diagnosticada con síndrome de la persona rígida, un trastorno neurológico poco frecuente que puede provocar rigidez muscular, espasmos y dificultades en la movilidad.

La enfermedad afectó sus planes profesionales y llevó a la suspensión de distintos compromisos artísticos. Finalmente, su Courage World Tour fue cancelada mientras la cantante concentraba sus esfuerzos en su recuperación y tratamiento.

Durante los últimos años, Dion trabajó para recuperar sus condiciones físicas y vocales. Entre las estrategias vinculadas a su recuperación estuvieron los tratamientos médicos, la rehabilitación física, los ejercicios vocales y el entrenamiento necesario para volver a afrontar una presentación completa.

Aunque en este período tuvo algunas apariciones públicas, entre ellas su actuación en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024, el recital en Nanterre representó su regreso formal a los escenarios con un espectáculo de larga duración.

Para la artista, el reencuentro con sus seguidores estuvo atravesado por la emoción. Para el público, significó volver a escuchar en vivo a una de las voces más reconocidas de la música internacional después de seis años de ausencia.

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