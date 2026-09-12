Un operativo con 200 efectivos y 60 móviles vigila el traslado de los hinchas de River hacia la capital

Resumen para apurados
- La Policía de Tucumán custodia este sábado el traslado de hinchas de River hacia la capital provincial con un megaoperativo de seguridad previo al partido contra Atlético Tucumán.
- El dispositivo incluye más de 200 efectivos, 60 móviles, Gendarmería e Infantería apostados desde las 6 en la ruta 303 y accesos clave para evitar disturbios y accidentes viales.
- Las autoridades buscan garantizar el orden público y minimizar riesgos en rutas ante la masiva afluencia de simpatizantes previa al duelo futbolístico de la tarde.
La llegada de River Plate a Tucumán, donde este sábado desde las 17.30 visitará a Atlético Tucumán, movilizó un importante operativo de seguridad vial y prevención. El dispositivo comenzó a desplegarse desde las primeras horas de la jornada y contempla la participación de más de 200 efectivos y 60 vehículos identificados.
El punto de concentración establecido por la Policía se encuentra sobre la ruta provincial 303, a la altura del ingreso a Las Cejas. Desde allí, a las 9.30, comenzó el traslado de los simpatizantes del club visitante hacia la capital tucumana.
De acuerdo con el operativo dispuesto por la Unidad Regional Este, el objetivo es prevenir siniestros viales, garantizar la seguridad durante el recorrido y evitar la comisión de hechos delictivos.
El despliegue incluye personal del Centro de Operaciones Policiales Este, las distintas dependencias de la Jefatura de Zona II, las comisarías de El Bracho, Ranchillos, Los Bulacios, Lastenia, Los Ralos y Las Cejas, además de la Guardia de Infantería Este.
El personal de Infantería comenzó a trabajar desde las 6 y dispone de cinco grupos de contención con medios de movilidad.
También se dispuso un importante despliegue de patrulleros y motocicletas en distintos puntos estratégicos. En la zona de Alderetes habrá cuatro motos con dos efectivos cada una, con objetivo en la intersección de las rutas 302 y 303. En Banda del Río Salí se asignaron otras cuatro motos para el ingreso a Delfín Gallo, mientras que en Delfín Gallo habrá dos motos en el ingreso a Finca Mayo.
A este dispositivo se sumarán vigías de la Municipalidad de Banda del Río Salí en los cruces de las rutas provinciales 306 y 9, además de la ruta provincial alternativa, a la altura de la empresa JAD, en Pozo del Alto.
El operativo también contempla la participación de Gendarmería Nacional, con dos unidades de traslado y dos camionetas, y de la Dirección de Operaciones Motorizadas, que aportará 20 motocicletas con dos efectivos cada una y un móvil.
La Policía de Seguridad Vial Este contará con un móvil y un equipo de trabajo. También habrá dos móviles de las divisiones de Delitos Rurales de Burruyacú y Leales, dos móviles de la Dirección General de Drogas Peligrosas y personal de la División Puestos Fronterizos de Las Cejas.
El dispositivo se completa con controles y tareas de prevención en distintos puntos del recorrido, con la intervención de las áreas policiales encargadas de seguridad, tránsito, prevención del delito y contención.
La supervisión general está a cargo de la Unidad Regional Este y del Centro de Operaciones Policiales Este, mientras que la coordinación operativa estará distribuida entre las distintas jefaturas y grupos que participan del procedimiento.
Con este despliegue, las fuerzas de seguridad buscan garantizar el traslado de los hinchas y reducir los riesgos en las rutas y accesos durante una jornada que tendrá como principal atractivo el partido que Atlético Tucumán y River Plate disputarán desde las 17.30.