Un operativo con 200 efectivos y 60 móviles vigila el traslado de los hinchas de River hacia la capital

También se dispuso un importante despliegue de patrulleros y motocicletas en distintos puntos estratégicos. En la zona de Alderetes habrá cuatro motos con dos efectivos cada una, con objetivo en la intersección de las rutas 302 y 303. En Banda del Río Salí se asignaron otras cuatro motos para el ingreso a Delfín Gallo, mientras que en Delfín Gallo habrá dos motos en el ingreso a Finca Mayo.