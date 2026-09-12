Mercado laboral: se alargan las carreras, pero lacontratación aún no acompaña

“No se trata de señalar a las empresas ni de plantear una discusión entre generaciones. El dato muestra algo más profundo: nuestras vidas y nuestras carreras se extendieron mucho más rápido que los sistemas con los que gestionamos el talento. Esa brecha es una de las expresiones más claras del Gran Desajuste”, señala Andrea Falcone, directora ejecutiva y cofundadora de THE SHIFT, una plataforma de inteligencia demográfica que impulsa la adaptación de organizaciones, gobiernos y líderes al cambio demográfico. Para la especialista, la diversidad etaria es una ventaja competitiva concreta. De hecho, un estudio de la Universidad de Stanford señala que la diversidad generacional en los equipos vuelve a las empresas un 18% más innovadoras y rentables. En esta línea, Falcone explica que las organizaciones deben revisar el sistema completo: procesos de selección, desarrollo de carrera y una cultura organizacional que rara vez mide qué tan preparada está para gestionar la longevidad de su propia fuerza de trabajo. “La oportunidad está en revisar cómo reclutamos, desarrollamos y retenemos talento para carreras que pueden durar 50 o 60 años. No se trata de contratar por edad, sino justamente de dejar de usar la edad como un atajo para decidir quién puede aprender, aportar o evolucionar”, agrega.