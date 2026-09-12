Desclasifican informes sobre Al Qaeda, a 25 años del 11-S

Otra revelación fue la que hizo ayer el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, al poner a disposición del público 170.000 documentos que demuestran que los funcionarios de la ciudad estaban preocupados por la calidad del aire en Manhattan en los días y semanas posteriores a los ataques del 11 de septiembre de 2001. Aún así, les dijeron a los ciudadanos que respirar ese aire era seguro.