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Desclasifican informes sobre Al Qaeda, a 25 años del 11-S

Información de inteligencia y daños a la salud.

MEMORIAL. El monumento conmemorativo fue el lugar de reunión de deudos y público durante la ceremonia del 25.º aniversario de los ataques.
MEMORIAL. El monumento conmemorativo fue el lugar de reunión de deudos y público durante la ceremonia del 25.º aniversario de los ataques.
Hace 7 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) desclasificó más de 70 informes entregados a sucesivos presidentes sobre Al Qaeda y su líder Osama bin Laden, en el vigésimo quinto aniversario de los atentados del 11 de septiembre.

La decisión ofrece “una transparencia sin precedentes sobre la información de inteligencia más sensible de Estados Unidos de los años previos y el día posterior a uno de los momentos más oscuros de nuestra historia”, afirmó la CIA en un comunicado.

A 25 años del 11-S: el impactante show de drones que hizo reaparecer a las Torres Gemelas en Nueva York

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“Estos informes trazan la evolución de la comprensión que tuvieron los analistas de la CIA sobre Al Qaeda y los esfuerzos por destacar y advertir sobre los planes de ataque de Bin Laden, a pesar de contar con información escasa, vaga e imperfecta”, señaló.

VÍCTIMAS. En Bryant Park pusieron 2.753 sillas, que representan las vidas perdidas en los ataques al World Trade Center, de Nueva York. VÍCTIMAS. En Bryant Park pusieron 2.753 sillas, que representan las vidas perdidas en los ataques al World Trade Center, de Nueva York.

Otra revelación fue la que hizo ayer el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, al poner a disposición del público 170.000 documentos que demuestran que los funcionarios de la ciudad estaban preocupados por la calidad del aire en Manhattan en los días y semanas posteriores a los ataques del 11 de septiembre de 2001. Aún así, les dijeron a los ciudadanos que respirar ese aire era seguro.

El alcalde afirmó que los documentos revelan que se encontró asbesto -también llamado amianto- “prácticamente en todas partes” donde hicieron pruebas cerca de la Zona Cero, el lugar donde se derrumbaron las torres gemelas del World Trade Center.

A 24 años del 11S: las estremecedoras fotos del atentado a las Torres Gemelas

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“La gente enfermó porque los líderes en los que confiaban les mintieron y les dijeron que podían respirar aire tóxico”, dijo Mamdani en una conferencia de prensa con los sobrevivientes.

Según funcionarios de salud estadounidenses, las enfermedades relacionadas con el polvo y el humo del derrumbe de las Torres Gemelas se han cobrado más vidas que los propios atentados.

Una demanda de años

La publicación de los documentos resuelve una demanda interpuesta por el grupo 9/11 Health Watch, que demandó a la ciudad para obtener dicha información.

Los funcionarios municipales encontraron 68 cajas con los documentos el año pasado, aunque anteriormente habían afirmado que no los tenían.

“Una administración tras otra han ignorado a quienes exigen respuestas y claridad”, dijo Mamdani, de pie junto al presentador de televisión y defensor de los sobrevivientes del 11-S Jon Stewart. “Nosotros no haremos lo mismo”, señaló.

Miles de personas han sufrido problemas de salud, como cáncer, a causa de los atentados terroristas, y muchas de ellas han fallecido tras inhalar contaminantes peligrosos procedentes del derrumbe de los edificios.

CONTRA. El activista de ultraderecha Jake Lang sostiene una cruz. CONTRA. El activista de ultraderecha Jake Lang sostiene una cruz.

Las páginas de informes sobre la calidad del aire y otros documentos se publicaron a través de una página web, en el 25º aniversario de los atentados.

Mamdani afirmó que su Ayuntamiento invertirá más de US$34 millones en esta iniciativa. Añadió que los documentos revelan lo que la ciudad “sabía sobre la contaminación del aire en los alrededores de la Zona Cero, cuándo lo supo y cómo actuó para limitar su responsabilidad”.

La Policía de Nueva York difundió inéditas imágenes aéreas de los ataques contra las torres gemelas

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Se compartirán más documentos a lo largo del próximo año.

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