De la Fórmula 1 a las rutas argentinas: cómo la telemetría está transformando el transporte de carga

La telemetría de la Fórmula 1 ya está transformando las rutas argentinas. Por la evolución de esa tecnología se abre una nueva etapa en la que conocer la ubicación del vehículo es solo una parte de la información disponible para una empresa de transporte. El seguimiento de una flota estuvo asociado principalmente al GPS: conocer dónde estaba cada vehículo, seguir un recorrido y controlar tiempos. Por los datos que se obtienen la información puede complementarse con otra mucho más vinculada a lo que ocurre durante la conducción.