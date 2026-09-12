De la Fórmula 1 a las rutas argentinas: cómo la telemetría está transformando el transporte de carga

Resumen para apurados
- Empresas de transporte de carga en Argentina adoptan telemetría de Fórmula 1 para optimizar costos y mejorar la seguridad vial en las rutas.
- La tecnología superó al simple GPS: ahora analiza en tiempo real variables del motor, frenadas, consumo y maniobras del chofer para capacitarlo.
- El uso intensivo de datos profesionaliza la logística nacional, permitiendo reducir la huella de carbono y prevenir siniestros viales a gran escala.
La telemetría de la Fórmula 1 ya está transformando las rutas argentinas. Por la evolución de esa tecnología se abre una nueva etapa en la que conocer la ubicación del vehículo es solo una parte de la información disponible para una empresa de transporte. El seguimiento de una flota estuvo asociado principalmente al GPS: conocer dónde estaba cada vehículo, seguir un recorrido y controlar tiempos. Por los datos que se obtienen la información puede complementarse con otra mucho más vinculada a lo que ocurre durante la conducción.
Velocidad, consumo de combustible, ralentí, frenadas o aceleraciones pueden formar parte de esa información. A esto se suman desarrollos que permiten monitorear determinados comportamientos del conductor y generar alertas ante situaciones específicas. Un camión hoy genera y envía la misma clase de datos que un monoplaza, democratiza la tecnología y demuestra que los análisis telemétricos ya no son solo parte de la superélite del automovilismo.
En combinación
El "GPS viejo" (saber dónde está el camión) y el "análisis de telemetría actual" (saber cómo maneja el chofer, frenadas bruscas, excesos de velocidad, consumo de combustible y distracciones) es la combinación que varias empresas logísticas adoptan para lograr mayor eficiencia: al igual que a un piloto de carreras, al chofer no se lo controla para "vigilarlo", sino para mejorar la seguridad vial, reducir accidentes y optimizar costos energéticos y de mantenimiento.
Ejemplos
“Trabajamos para que la tecnología nos permita tener más información sobre lo que sucede durante la conducción. Poder detectar una distracción, un exceso de velocidad o una maniobra brusca y generar alertas nos suma herramientas para trabajar con los conductores y establecer oportunidades concretas de mejora”, explica Marcelo Rivero, Gerente de Transporte de Celsur.
Por su parte, en el grupo Andreani la aplicación de la telemetría avanzada la utilizan para entrenar a sus choferes en conducción eficiente. Con la implementación de la telemetría redujeron sustancialmente las emisiones de carbono y el consumo de combustible de sus camiones.
Lo que aplica Zarcam Logística, es particular. Los especialistas en la logística de productos químicos e industriales enfocan el uso de los datos en la seguridad también. La corporación estableció puntuaciones (scoring) sobre la forma de manejo de sus choferes para garantizar traslados de cargas peligrosas sin sobresaltos.
En el caso de Express Logística & Surfrigo, dedicada al transporte de mercadería masiva y de cadena de frío se cruzan los datos del motor con sensores de temperatura en los semirremolques. Evalúan si las fluctuaciones de consumo se deben al estilo de manejo del conductor o al esfuerzo extra del equipo de refrigeración, buscando la máxima eficiencia en ruta.
Esta cantidad de información abre una posibilidad diferente para la gestión de una flota. Ya no se trata solamente de saber qué hizo el camión, sino de analizar cómo se desarrolló el recorrido y utilizar esos datos para definir aspectos sobre los que trabajar.
La tecnología, sin embargo, no mejora por sí sola la forma de conducir. El valor aparece cuando la información permite identificar comportamientos y establecer objetivos concretos que puedan acompañarse con capacitación y seguimiento. Un sistema de trabajo nada más parecido al de una escudería de Fórmula 1.