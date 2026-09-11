Del Jardín de la Republica a los rascacielos de China

"La primera vez que viajé a China iba preparado para sorprenderme. Había leído, visto videos, escuchado hablar de sus ciudades, de la tecnología, de la velocidad con la que construyen, de sus empresas y de una economía que en pocas décadas se convirtió en protagonista mundial.Pero una cosa es leer sobre China y otra bastante diferente es estar ahí.China sorprende, por supuesto. Pero también incomoda.Sorprende la escala. La infraestructura. Ciudades que parecen haber sido pensadas para dentro de veinte años. La tecnología incorporada a situaciones absolutamente cotidianas. La velocidad con la que una idea puede convertirse en un producto y un producto puede escalar hasta alcanzar millones de personas.Pero lo que más me impactó no fue nada de eso. Fue descubrir una manera de pensar muy diferente a la nuestra." reflexiona Alberto Núñez, Director Ejecutivo de Fundación del Tucumán, organización que junto a Lead lidera la comitiva.