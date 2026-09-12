La paradoja del aire limpio: cómo las leyes ambientales destaparon un calor que estaba oculto

La explicación

Según la presentación de Cox recogida en la revista científica Science Direct, cerca de dos tercios del calentamiento global medido desde 2001 podría estar relacionado con la disminución de la contaminación por dióxido de azufre. Y sin minimizar el papel ya de por sí altísimamente “calentador” de los gases de efecto invernadero generados por actividades humanas (esos siguen siendo el motor del cambio climático), Cox afirma que la disminución del SO₂ ha provocado un efecto sobre el clima mucho mayor que el aumento del dióxido de carbono (CO₂) en los últimos 25 años.