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La paradoja del aire limpio: cómo las leyes ambientales destaparon un calor que estaba oculto

Los contaminantes también reflejaban la radiación solar y enfriaban temporalmente el planeta.

La paradoja del aire limpio: cómo las leyes ambientales destaparon un calor que estaba oculto
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El científico Peter Cox reveló en Science Direct que reducir la polución por dióxido de azufre aceleró el calentamiento global reciente al bajar el reflejo solar de la Tierra.
  • Datos de la NASA (2001-2019) muestran una caída del albedo terrestre: leyes ambientales limpiaron el SO₂, un gas contaminante que antes reflejaba radiación y enfriaba el planeta.
  • Según Cox, este pico de calentamiento provocado por la limpieza del aire empezaría a debilitarse a futuro, lo que moderaría las previsiones del cambio climático a largo plazo.
Resumen generado con IA

El rápido aumento del calentamiento global en los últimos años tiene una causa más allá de las famosas emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es lo sugiere Peter Cox, del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el  Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés).

Eso no significa que limpiar el aire sea perjudicial ni que el CO₂ haya dejado de ser el principal problema climático a largo plazo. La cuestión es que algunos contaminantes también estaban enmascarando temporalmente parte del calentamiento provocado por los gases de efecto invernadero. Varios climatólogos también adhieren a la hipótesis de que la reducción de la contaminación por dióxido de azufre (SO₂), gracias a nuevas leyes ambientales, ha tenido un efecto calentador importante sobre el clima.

La explicación

Según la presentación de Cox recogida en la revista científica Science Direct, cerca de dos tercios del calentamiento global medido desde 2001 podría estar relacionado con la disminución de la contaminación por dióxido de azufre. Y sin minimizar el papel ya de por sí altísimamente “calentador” de los gases de efecto invernadero generados por actividades humanas (esos siguen siendo el motor del cambio climático), Cox afirma que la disminución del SO₂ ha provocado un efecto sobre el clima mucho mayor que el aumento del dióxido de carbono (CO₂) en los últimos 25 años.

Al analizar los datos satelitales brindados por la Nasa en el período 2001-2019, se observó que el albedo disminuyó. El albedo es la capacidad de la Tierra para reflejar la radiación solar hacia el espacio, lo que ayuda a expulsar parte del calor que recibimos del Sol. Si el albedo baja, más calor se queda en nuestro planeta.

Lo que podría pasar

Si estas conclusiones se confirmaran, ¿cuál sería la salida? Cox opina que si la mayor parte del calentamiento desde 2001 viene realmente por la reducción de la contaminación, esta aceleración no debería durar: ahora mismo el efecto está en su pico, pero más adelante empezará a debilitarse. Es decir, la evolución del calentamiento podría ser un poco menos grave de lo que pensábamos… suponiendo que Cox tenga razón.

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