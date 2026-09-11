"Hay falta de conciencia política y humana": Kylian Mbappé habló sobre los memes que lo señalan como "dictador"

En una extensa entrevista concedida a la revista France Football, Kylian Mbappé abordó por primera vez y sin rodeos el fenómeno viral que lo ubica como protagonista de constantes memes bajo el mote de "El Dictador". Aunque admitió que comprende el tono satírico con el que muchos usuarios ironizan sobre su presunta influencia en las decisiones deportivas de sus equipos, el capitán de la selección gala trazó un límite ético frente a la banalización de procesos históricos trágicos: “En parte es gracioso porque se nota que para algunas personas es solo una broma, pero en parte no lo es tanto porque sabemos el daño que personas así han causado a lo largo de la historia. Ser comparado con quienes asesinan gente o han hecho sufrir a millones... no creo haber hecho algo así en mi vida. A veces pone de manifiesto una falta de conciencia, a veces política, a veces humana”.