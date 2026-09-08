Comienza la Champions League: formato, candidatos, presencia argentina y la agenda completa del debut
El certamen de clubes más importante de Europa se pone en marcha por tercera edición con el nuevo sistema de 36 equipos y una tabla unificada. El Paris Saint-Germain buscará el tricampeonato, mientras que los gigantes del continente y una nutrida delegación nacional inician el camino hacia la gran final en el Metropolitano de Madrid.
Resumen para apurados
- La UEFA Champions League 2026/27 comenzó con 36 clubes en Fase Liga, buscando coronar al campeón de Europa el 5 de junio en Madrid.
- El certamen repite el formato de tabla única con ocho fechas. PSG persigue el tricampeonato frente a gigantes europeos y varias figuras argentinas.
- La competencia definirá a los ocho clasificados directos y a los del repechaje, marcando el pulso financiero y deportivo de la élite europea.
La UEFA Champions League levanta el telón de su temporada 2026/27. El torneo continental de mayor jerarquía del planeta pone a rodar la pelota en su 72ª edición bajo el consolidado sistema de Fase Liga, que reúne a 36 clubes en una tabla de posiciones general. El certamen extenderá su primera etapa hasta fines de enero de 2027 y tendrá su punto cúlmine el sábado 5 de junio en el estadio Metropolitano de Madrid, escenario designado para coronar al nuevo rey de Europa.
El formato de competencia y las vías de clasificación
Por tercera temporada consecutiva, la tradicional fase de grupos queda a un lado para dar paso a una liga de 36 equipos. En esta instancia inicial, cada institución disputará ocho encuentros frente a ocho rivales diferentes (cuatro en condición de local y cuatro como visitante), determinados previamente por sorteo según los bombos confeccionados a partir del coeficiente UEFA.
Al término de las ocho jornadas, la tabla general marcará el destino de los competidores:
Del 1° al 8° puesto: Clasificarán de manera directa a los octavos de final.
Del 9° al 24° puesto: Deberán disputar una serie de repechaje de dieciseisavos de final (playoffs de ida y vuelta) para ganarse un lugar entre los 16 mejores.
Del 25° al 36° puesto: Quedarán automáticamente eliminados de toda competencia internacional, ya que no habrá descenso ni transferencias a la Europa League.
Los favoritos al título y el sueño del tricampeonato
El Paris Saint-Germain parte como el gran rival a vencer tras haberse coronado bicampeón en las dos últimas temporadas. Conducido por el español Luis Enrique y reforzado con figuras como Ferrán Torres —autor del gol de la consagración de España en el último Mundial—, el club parisino persigue una gesta reservada para muy pocos: alcanzar un tricampeonato continental consecutivo, hito que a lo largo de la historia únicamente consiguieron el Real Madrid, Bayern Múnich y Ajax.
Detrás asoma una batería de aspirantes de peso. El Barcelona de Hansi Flick llega consolidado tras un mercado de pases ambicioso, mientras que el Real Madrid inicia una nueva etapa con el retorno de José Mourinho a su banco de suplentes. Por su parte, el Bayern Múnich de Vincent Kompany buscará dar el salto decisivo tras alcanzar las últimas semifinales, y el Arsenal de Mikel Arteta intentará tomarse revancha de la final perdida en la última edición.
El radar sobre los futbolistas y técnicos argentinos
La legión nacional tendrá un rol protagónico en varios de los principales candidatos. Inter de Milán saldrá al ruedo con Lautaro Martínez como capitán y máxima referencia de ataque; el Manchester City presentará al volante Enzo Fernández bajo el mando de su flamante DT, Enzo Maresca; y el Atlético de Madrid de Diego Simeone buscará pisar fuerte con un plantel potenciado por Julián Álvarez y Cristian "Cuti" Romero.
A ellos se sumarán otros nombres destacados como Paulo Dybala en la Roma, Nicolás Paz en el estreno del Como en la máxima competencia europea, y la presencia de Martín Demichelis como director técnico al frente del Leipzig alemán.
Las historias y revelaciones del cuadro principal
La nómina de participantes presentará historias singulares. Una de las mayores sorpresas es la presencia del Sabah, segundo club en la historia de Azerbaiyán en acceder a la fase principal de la Champions, con la particularidad de haberse fundado en 2017. Por su parte, el Slovan Bratislava de Eslovaquia —octacampeón de su liga doméstica y dirigido técnicamente por el marfileño Yaya Touré— buscará revertir la floja imagen de su última participación, en la que cosechó ocho caídas. Además, el Viking de Noruega vuelve al gran escenario europeo tras coronarse campeón de su país tras 34 años de sequía y superar la fase previa ante el Dinamo Zagreb.
Días, horarios y fixture de la primera fecha
Por tratarse de la jornada inaugural, la UEFA dispuso de manera excepcional que los partidos se distribuyan entre el martes, miércoles y jueves:
Martes 8 de septiembre
13:45: Brujas vs. Aston Villa
13:45: AEK vs. LASK
16:00: Real Madrid vs. Inter
16:00: Porto vs. Manchester City
16:00: Borussia Dortmund vs. Villarreal
16:00: Lille vs. Betis
Miércoles 9 de septiembre
13:45: Barcelona vs. Feyenoord
13:45: Stuttgart vs. Viking
16:00: Liverpool vs. Atlético de Madrid
16:00: Napoli vs. Arsenal
16:00: PSG vs. Slovan Bratislava
16:00: Sporting Lisboa vs. Galatasaray
Jueves 10 de septiembre
13:45: Fenerbahçe vs. Roma
13:45: PSV Eindhoven vs. Shakhtar Donetsk
16:00: Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt
16:00: Como vs. Leipzig
16:00: Manchester United vs. Sabah
16:00: Slavia Praga vs. Lens
El calendario hacia la gloria
La fase regular se disputará a lo largo de ocho fechas hasta el 27 de enero de 2027. Posteriormente, los playoffs de dieciseisavos tendrán lugar entre el 16 y el 24 de febrero; los octavos de final se desarrollarán en marzo (9-10 y 16-17); los cuartos de final en abril (6-7 y 13-14); las semifinales entre fines de abril y principios de mayo (27-28 de abril y 4-5 de mayo); y la gran final se disputará el sábado 5 de junio en Madrid.