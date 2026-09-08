Comienza la Champions League: formato, candidatos, presencia argentina y la agenda completa del debut

La nómina de participantes presentará historias singulares. Una de las mayores sorpresas es la presencia del Sabah, segundo club en la historia de Azerbaiyán en acceder a la fase principal de la Champions, con la particularidad de haberse fundado en 2017. Por su parte, el Slovan Bratislava de Eslovaquia —octacampeón de su liga doméstica y dirigido técnicamente por el marfileño Yaya Touré— buscará revertir la floja imagen de su última participación, en la que cosechó ocho caídas. Además, el Viking de Noruega vuelve al gran escenario europeo tras coronarse campeón de su país tras 34 años de sequía y superar la fase previa ante el Dinamo Zagreb.