Mundo

La mañana que cambió al mundo: los niños que leían con Bush reviven la confusión del 11-S

Eran alumnos de segundo grado en una escuela de Florida y presenciaron el preciso instante en que el presidente de EE.UU. fue informado sobre los atentados a las Torres Gemelas. A un cuarto de siglo del trágico hito, reviven el desconcierto en las aulas y cómo ese día cambió sus vidas para siempre.

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Andrew Card, le susurra al oído al presidente George W. Bush que el avión se estrelló contra el World Trade Center, durante una visita a la escuela primaria Emma E. Booker en Sarasota, Florida, el 11 de septiembre de 2001. Doug Mills/AP
El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Andrew Card, le susurra al oído al presidente George W. Bush que el avión se estrelló contra el World Trade Center, durante una visita a la escuela primaria Emma E. Booker en Sarasota, Florida, el 11 de septiembre de 2001. Doug Mills/AP
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Exalumnos de Florida recordaron cómo vivieron en su aula la reacción de George W. Bush al enterarse del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001.
  • Bush participaba de una lectura escolar en Sarasota cuando su jefe de gabinete le informó los ataques, provocando confusión en los niños antes de ser evacuado.
  • A casi 25 años de los ataques, los protagonistas destacan cómo presenciar este quiebre histórico transformó su infancia e impulsó sus vocaciones de servicio.
Resumen generado con IA

Ninguna parte del relato infantil “The Pet Goat” revelaba un evento que pudiera suscitar la reacción que el presidente George W. Bush tuvo en medio de la lectura. Más bien no fue la trama de la cabra hambrienta que come todo a su paso la que desencajó el rostro del Jefe Supremo de la Nación aquel 11 de septiembre, sino un pequeño susurro que Andy Card, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, le acercó al oído. Al “Estados Unidos está bajo atentado” le siguió un intento por concentrarse nuevamente en las travesuras de aquel animal ficticio, pero pronto el mandatario debió abocarse a su trágico discurso dirigido a un país conmocionado por la ofensiva terrorista contra las Torres Gemelas.

¿Quién era “El hombre que cae”? El misterio detrás de una de las fotos más impactantes del 11-S

¿Quién era “El hombre que cae”? El misterio detrás de una de las fotos más impactantes del 11-S

Krystal Davis se encontraba en una de las diminutas sillas azules que rodeaban como un reducido aforo al jefe de Estado. Era una de las estudiantes reconocidas por su excelente puntuación en exámenes de lectura, al igual que el resto de sus compañeros de la Escuela Primaria Emma E. Booker en Sarasota, Florida, en 2001, quienes recibían al líder republicano como celebración por sus logros académicos. La pequeña exalumna de segundo grado no entendió muy bien qué ocurría en ese momento de susurros y actuaciones extrañas que siguieron a la lectura del texto infantil. El semblante cambiado del gobernante luego de que un hombre trajeado le dijera algo al oído solo le generó desconcierto.

De la inocencia infantil a la crisis nacional

"Se notaba el cambio en él una vez que recibió el mensaje, y después se reflejaba en su rostro", dijo Davis en una entrevista con el medio estadounidense ABC News con motivo del 25° aniversario de los atentados del 11 de septiembre. "Más tarde, cuando volvió a ser él mismo, sonreía como diciendo: 'No quiero alarmar a los niños'".

El desconcierto no solo embargaba al mandatario, sino también a las autoridades del aula. La profesora Sandra Daniels admitió años después que supo de inmediato que algo andaba gravemente mal cuando notó la drástica transformación en la postura de Bush. Tras finalizar la lectura, el presidente fue rápidamente retirado del salón de clases. En la inocencia propia de la infancia, Davis y sus compañeros llegaron a pensar que habían cometido un error durante la presentación y que la abrupta retirada respondía a un disgusto del gobernante. Sin saberlo, aquellos niños de segundo grado acababan de presenciar un punto de quiebre en la historia contemporánea.

La mañana del 11 de septiembre de 2001, el presidente George W. Bush visitaba un aula de una escuela primaria en Sarasota, Florida, cuando su jefe de gabinete, Andrew Card, le informó que Estados Unidos estaba siendo atacado La mañana del 11 de septiembre de 2001, el presidente George W. Bush visitaba un aula de una escuela primaria en Sarasota, Florida, cuando su jefe de gabinete, Andrew Card, le informó que Estados Unidos estaba siendo atacado Imagen: CBS News

La confirmación de la tragedia y sus secuelas

En otra área del establecimiento escolar, Stevenson Tose'-Rigell, de diez años e hijo de la directora del colegio, aguardaba en la biblioteca junto a otros estudiantes. Esperaban la llegada del presidente para un acto en el que anunciaría una nueva política educativa, pero la demora de varias horas comenzó a inquietar a todos. Cuando Bush finalmente ingresó al recinto, el guión había cambiado por completo: en lugar de hablar sobre educación, se dirigió al país para confirmar la tragedia que sacudía a la nación.

Poco después, los alumnos fueron trasladados a otros sectores de la escuela. Fue en pequeños televisores ubicados en las aulas y en la oficina de la dirección donde Davis, Tose'-Rigell y sus compañeros vieron por primera vez las estremecedoras imágenes del colapso de las Torres Gemelas. Mientras tanto, el Air Force One despegaba de Florida trasladando al presidente hacia bases militares de máxima seguridad, en una jornada trágica que dejó un saldo de casi 3.000 víctimas fatales entre Nueva York, el Pentágono y Pensilvania.

Un cuarto de siglo después, la experiencia vivida en las aulas de la escuela Emma E. Booker sigue marcando la vida de sus protagonistas. Krystal Davis, quien hoy trabaja en el sector de la salud pero aspira a incorporarse a las fuerzas policiales, reconoce que presenciar la magnitud de aquel evento desde tan cerca la impulsó a volcarse al servicio comunitario. Por su parte, Tose'-Rigell evoca aquellos acontecimientos con una mezcla de dolor y orgullo al recordar el liderazgo de su madre, la exdirectora fallecida en 2007, cuya figura reaparece cada año en las imágenes de archivo para recordarle la gravedad y el significado de aquel histórico 11 de septiembre.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Una escandalosa agresión”: la histórica alerta por Malvinas que revivió en un legajo tucumano de 1833
1

“Una escandalosa agresión”: la histórica alerta por Malvinas que revivió en un legajo tucumano de 1833

El fiasco en las pruebas PISA causó duras reacciones en la Legislatura
2

El fiasco en las pruebas PISA causó duras reacciones en la Legislatura

Trabajamos para ver el sol y la montaña: Carcelino, el vino que transforma vidas en una prisión de Mendoza
3

"Trabajamos para ver el sol y la montaña": Carcelino, el vino que transforma vidas en una prisión de Mendoza

Caso Lebron Group: la Justicia Federal investigará la presunta estafa piramidal
4

Caso Lebron Group: la Justicia Federal investigará la presunta estafa piramidal

El impacto del 1,7% de inflación en el dólar: así se moverá el techo cambiario en octubre
5

El impacto del 1,7% de inflación en el dólar: así se moverá el techo cambiario en octubre

Ranking notas premium
El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres
1

El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991
2

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991

Seis claves de la gestión Mohamed-Madkur al frente de la UNT
3

Seis claves de la gestión Mohamed-Madkur al frente de la UNT

Un adolescente de 14 años, el primer investigado en Tucumán por el nuevo Régimen Penal Juvenil
4

Un adolescente de 14 años, el primer investigado en Tucumán por el nuevo Régimen Penal Juvenil

El gabinete de Mohamed en la UNT es casi un espejo del de Pagani
5

El gabinete de Mohamed en la UNT es casi un espejo del de Pagani

Más Noticias
Fin de semana frío en Tucumán: ¿a cuánto bajará la temperatura?

Fin de semana frío en Tucumán: ¿a cuánto bajará la temperatura?

A 25 años del 11-S: el impactante show de drones que hizo reaparecer a las Torres Gemelas en Nueva York

A 25 años del 11-S: el impactante show de drones que hizo reaparecer a las Torres Gemelas en Nueva York

Horóscopo chino: el signo que tendrá un alivio en sus finanzas según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: el signo que tendrá un alivio en sus finanzas según Ludovica Squirru

Cómo esta hoy Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani: estudia periodismo y es capitana de hockey

Cómo esta hoy Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani: estudia periodismo y es capitana de hockey

Alerta amarilla y naranja en 20 provincias: dónde se esperan tormentas, nieve y fuertes vientos

Alerta amarilla y naranja en 20 provincias: dónde se esperan tormentas, nieve y fuertes vientos

A qué hora empezará a llover en Tucumán y hasta cuándo habrá precipitaciones

A qué hora empezará a llover en Tucumán y hasta cuándo habrá precipitaciones

Sismo de 5,1 sacudió Tucumán, Salta y Catamarca: dónde fue el epicentro

Sismo de 5,1 sacudió Tucumán, Salta y Catamarca: dónde fue el epicentro

Cómo luce hoy Ardi Rizal, el niño que se hizo viral por fumar 40 cigarrillos al día

Cómo luce hoy Ardi Rizal, el niño que se hizo viral por fumar 40 cigarrillos al día

Comentarios