La mañana que cambió al mundo: los niños que leían con Bush reviven la confusión del 11-S

Krystal Davis se encontraba en una de las diminutas sillas azules que rodeaban como un reducido aforo al jefe de Estado. Era una de las estudiantes reconocidas por su excelente puntuación en exámenes de lectura, al igual que el resto de sus compañeros de la Escuela Primaria Emma E. Booker en Sarasota, Florida, en 2001, quienes recibían al líder republicano como celebración por sus logros académicos. La pequeña exalumna de segundo grado no entendió muy bien qué ocurría en ese momento de susurros y actuaciones extrañas que siguieron a la lectura del texto infantil. El semblante cambiado del gobernante luego de que un hombre trajeado le dijera algo al oído solo le generó desconcierto.