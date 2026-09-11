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Las imágenes que no viste del 11-S: el lado oculto del Bajo Manhattan a 25 años del atentado

A 25 años del 11S, una mirada a las transformaciones del Bajo Manhattan revela cómo la metrópoli continuó su curso y redefinió su paisaje tras el atentado que marcó al mundo.

Un Burger King en las afueras de la zona cero de la ciudad de Nueva York, fotografiado el 12 de septiembre de 2001.
Un Burger King en las afueras de la zona cero de la ciudad de Nueva York, fotografiado el 12 de septiembre de 2001. Suzanne Plunkett/AP Photo; Mark Sundstrom/ABC News
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un informe visual de ABC News muestra la transformación del Bajo Manhattan en Nueva York a 25 años de los ataques del 11-S, comparando los destrozos con la actualidad.
  • Mediante fotos de 2001 y actuales, se contrasta la devastación de la Zona Cero con la apertura del One World Trade Center y la reconstrucción de la iglesia de San Nicolás.
  • Esta comparativa evidencia la resiliencia urbana neoyorquina y consolida la memoria histórica de un atentado que redefinió la arquitectura y la vida comunitaria global.
Resumen generado con IA

Al 11 de Septiembre lo conocen todos, lo identifican quienes estuvieron por West Street, cruzaron Vesey Street o esperaban en una esquina de Greenwich Street, lo descubrieron quienes miraban por TV en sus casas, en vivo o en diferido 25 años después. Las imágenes de aquella masacre son parte de un imaginario colectivo que atraviesa fronteras neoyorquinas y que se instala como un bucle, una repetición constante de una memoria familiar pero que no llega a agotarse. Pero en esa rumiación hay una cuestión temporal. Mientras las torres caen en una espiral sin fin por un avión despiadado que se inserta en las vísceras de la arquitectura más espectacular de la época, hay otro mundo que continúa por los alrededores, una Nueva York que creció en esa ausencia y se transformó más allá de sus Torres Gemelas.

A 25 años del 11-S, salen a la luz documentos sobre la muerte de 9.400 personas

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Las imágenes del 11 de septiembre tienen la particularidad de no gastarse, de ser una memoria viva que avasalla con su impacto. Es un urdir constante, masticar hasta que duelan los dientes de una catástrofe que se llevó 2977 vidas inocentes, vidas que antes eran las de pasajeros, trabajadores, transeúntes por motivos que exceden a todos ellos. Pero hay más registros que los del momento exacto en que el vuelo 175 de United Airlines choca contra la Torre Sur mientras la Torre Norte ya arde. Hay instantáneas que revelan el transcurso del tiempo, por más que este se mantenga congelado en ellas.

El Bajo Manhattan en 2001 y 25 años después

La ciudad de Nueva York cambió de muchas maneras en los 25 años transcurridos desde los atentados terroristas del 11 de septiembre. El área que rodea el antiguo emplazamiento del World Trade Center en el Bajo Manhattan es quizás una de las zonas de la urbe que más se ha transformado desde aquel trágico día de 2001.

Un informe realizado por ABC News con fotografías tomadas por la cadena estadounidense muestra cuánto cambió el barrio, o en algunos casos, en qué medida permaneció prácticamente igual, durante el último cuarto de siglo.

El perfil urbano del Bajo Manhattan en la ciudad de Nueva York, fotografiado en enero de 2001 y el 4 de septiembre de 2026. Archivos provisionales/Getty Images/Gary Hershorn/ABC News El perfil urbano del Bajo Manhattan en la ciudad de Nueva York, fotografiado en enero de 2001 y el 4 de septiembre de 2026. Archivos provisionales/Getty Images/Gary Hershorn/ABC News

Arriba: Vista nocturna del horizonte de Manhattan con las torres gemelas del World Trade Center, tomada en enero de 2001 desde la otra orilla del río Hudson en Weehawken, Nueva Jersey. Abajo: El One World Trade Center y el Tributo de Luz brillan en el horizonte de Manhattan el 4 de septiembre de 2026.

Vista hacia el este (desde Church Street en Cortlandt Way), fotografiada el 12 de septiembre de 2001 y el 4 de septiembre de 2026. Aaron Lee Fineman/Getty Images/Mark Sundstrom/ABC News Vista hacia el este (desde Church Street en Cortlandt Way), fotografiada el 12 de septiembre de 2001 y el 4 de septiembre de 2026. Aaron Lee Fineman/Getty Images/Mark Sundstrom/ABC News

Arriba: Restos de las Torres Gemelas 2 (Torre Sur), 3 y 4 del World Trade Center, en la Zona Cero, el 12 de septiembre de 2001. Abajo: La misma intersección, mirando hacia el oeste, en la esquina de Church Street y Cortlandt Street, con un nuevo desarrollo urbanístico en el lugar que antes ocupaba la Plaza del World Trade Center, a una cuadra de donde se alzaban las torres gemelas. Fotografía tomada el 4 de septiembre de 2026.

La intersección de las calles Washington y Rector, a pocas cuadras del lugar de los ataques fotografiados el 11 de septiembre de 2001 y el 4 de septiembre de 2026 en la ciudad de Nueva York. Bernadette Tuazon/AP/Mark Sundstrom/ABC News La intersección de las calles Washington y Rector, a pocas cuadras del lugar de los ataques fotografiados el 11 de septiembre de 2001 y el 4 de septiembre de 2026 en la ciudad de Nueva York. Bernadette Tuazon/AP/Mark Sundstrom/ABC News

Arriba: Polvo y escombros cubren la zona y empañan el aire en la calle Washington, mirando hacia el norte en la calle Rector, a solo unas cuadras del lugar de los ataques terroristas contra el World Trade Center el 11 de septiembre de 2001. Abajo: La misma cuadra 25 años después, con una vista casi directa del One World Trade Center, el 4 de septiembre de 2026.

Restos de un auto del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en Church Street, frente a One Liberty Plaza, fotografiados el 11 de septiembre de 2001, y la calle el 4 de septiembre de 2026. Peter Turnley/Getty Images/Mark Sundstrom/ABC News Restos de un auto del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en Church Street, frente a One Liberty Plaza, fotografiados el 11 de septiembre de 2001, y la calle el 4 de septiembre de 2026. Peter Turnley/Getty Images/Mark Sundstrom/ABC News

Arriba: Una patrulla de la policía de Nueva York, destruida, yace entre los escombros en Church Street, frente a lo que antes era una tienda de ropa Brooks Brothers, justo enfrente de la antigua plaza del World Trade Center. Fotografía tomada días después de los atentados terroristas del 11 de septiembre. Abajo: El mismo local comercial en la planta baja de One Liberty Plaza ahora alberga un restaurante Chopt Creative Salad Co. Las escaleras y la arquitectura general se mantienen. Fotografía tomada el 4 de septiembre de 2026.

Un Burger King en las afueras de la zona cero de la ciudad de Nueva York, fotografiado el 12 de septiembre de 2001 y el 4 de septiembre de 2026. Suzanne Plunkett/AP Photo; Mark Sundstrom/ABC News Un Burger King en las afueras de la zona cero de la ciudad de Nueva York, fotografiado el 12 de septiembre de 2001 y el 4 de septiembre de 2026. Suzanne Plunkett/AP Photo; Mark Sundstrom/ABC News

Arriba: Un local de Burger King en la esquina de Church Street y Liberty Street, a pocas cuadras de la Zona Cero, se convirtió en la sede temporal del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en los días posteriores a los atentados terroristas. Fotografía tomada el 12 de septiembre de 2001. Abajo: Un Burger King permanece en el mismo lugar 25 años después, con muy pocos cambios en su exterior. Fotografía tomada el 4 de septiembre de 2026.

La intersección de las calles Church y Vesey en la Zona Cero de Nueva York, fotografiada el 12 de septiembre de 2001 y el 4 de septiembre de 2026. Aaron Lee Fineman/Getty Images/Mark Sundstrom/ABC News La intersección de las calles Church y Vesey en la Zona Cero de Nueva York, fotografiada el 12 de septiembre de 2001 y el 4 de septiembre de 2026. Aaron Lee Fineman/Getty Images/Mark Sundstrom/ABC News

Arriba: Restos y escombros vistos desde Church Street en Vesey Street, mirando hacia el oeste, entre el antiguo edificio del World Trade Center 5 (izquierda) y un edificio de oficinas federales que albergaba una oficina de correos de EE. UU. (derecha). Fotografía tomada la mañana del 12 de septiembre de 2001. Abajo: La misma intersección luce muy diferente 25 años después, con solo el edificio de correos en pie. Fotografía tomada el 4 de septiembre de 2026.

La escultura Doule Check de J. Seward Johnson Jr., convertida en un monumento improvisado en Liberty Plaza Park, frente al lugar del ataque terrorista al World Trade Center, fue fotografiada el 13 de septiembre de 2001 y el 4 de septiembre de 2026. Gene Shaw/Getty Images/Mark Sundstrom/ABC News La escultura Doule Check de J. Seward Johnson Jr., convertida en un monumento improvisado en Liberty Plaza Park, frente al lugar del ataque terrorista al World Trade Center, fue fotografiada el 13 de septiembre de 2001 y el 4 de septiembre de 2026. Gene Shaw/Getty Images/Mark Sundstrom/ABC News

Arriba: La escultura de 1982 «Double Check», de John Seward Johnson II, ubicada en el Parque Zuccotti (entonces llamado Parque Estatal Liberty), se convirtió en un monumento improvisado tras los atentados terroristas, ya que el parque se encontraba justo enfrente de la antigua plaza del World Trade Center. Abajo: La escultura fue trasladada varias veces en los años posteriores a los atentados y ahora se encuentra sobre un banco en la esquina de Liberty Street y Broadway, justo enfrente del Parque Zuccotti. Fotografía tomada el 4 de septiembre de 2026.

La iglesia ortodoxa griega de San Nicolás, el único lugar de culto destruido en los ataques, se encontraba debajo de las torres gemelas y fue reconstruida el 4 de septiembre de 2026. Arquidiócesis Ortodoxa Griega de América vía AP/Mark Sundstrom/ABC News La iglesia ortodoxa griega de San Nicolás, el único lugar de culto destruido en los ataques, se encontraba debajo de las torres gemelas y fue reconstruida el 4 de septiembre de 2026. Arquidiócesis Ortodoxa Griega de América vía AP/Mark Sundstrom/ABC News

Arriba: La iglesia original de San Nicolás, la única iglesia ortodoxa griega destruida en los atentados terroristas, se encontraba justo debajo de las Torres Gemelas. La estructura original fue construida en la década de 1830 como vivienda particular y posteriormente adquirida por inmigrantes griegos, quienes la convirtieron en iglesia a principios del siglo XX. Abajo : Ubicada en el mismo lugar de la calle Cedar, la nueva iglesia ortodoxa griega de San Nicolás y Santuario Nacional fue reconstruida en 2014 y finalizada en 2022. Fotografía tomada el 4 de septiembre de 2026.

Una vista del puente de Brooklyn y las torres gemelas del World Trade Center, fotografiadas el 8 de septiembre de 2001, y la misma escena con el One World Trade Center, fotografiada el 5 de agosto de 2026. Bill O'Leary/The Washington Post/Marcin Golba/NurPhoto vía Getty Images Una vista del puente de Brooklyn y las torres gemelas del World Trade Center, fotografiadas el 8 de septiembre de 2001, y la misma escena con el One World Trade Center, fotografiada el 5 de agosto de 2026. Bill O'Leary/The Washington Post/Marcin Golba/NurPhoto vía Getty Images

Arriba: Las torres gemelas del World Trade Center y el horizonte de Manhattan vistos tras el puente de Brooklyn el 8 de septiembre de 2001, tan solo tres días antes de los atentados terroristas. Abajo: El horizonte de Manhattan desde un ángulo similar el 5 de agosto de 2026, incluyendo el One World Trade Center visto tras el puente de Brooklyn.

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