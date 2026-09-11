Las imágenes que no viste del 11-S: el lado oculto del Bajo Manhattan a 25 años del atentado

Al 11 de Septiembre lo conocen todos, lo identifican quienes estuvieron por West Street, cruzaron Vesey Street o esperaban en una esquina de Greenwich Street, lo descubrieron quienes miraban por TV en sus casas, en vivo o en diferido 25 años después. Las imágenes de aquella masacre son parte de un imaginario colectivo que atraviesa fronteras neoyorquinas y que se instala como un bucle, una repetición constante de una memoria familiar pero que no llega a agotarse. Pero en esa rumiación hay una cuestión temporal. Mientras las torres caen en una espiral sin fin por un avión despiadado que se inserta en las vísceras de la arquitectura más espectacular de la época, hay otro mundo que continúa por los alrededores, una Nueva York que creció en esa ausencia y se transformó más allá de sus Torres Gemelas.