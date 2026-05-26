El "Ogro" Fabbiani dio el gran salto a Europa y debutará como entrenador en la Champions League
A sus 42 años, el ex delantero y director técnico argentino concretó su primera experiencia en el banco de suplentes del Viejo Continente al asumir en un histórico club de liga que ya palpita el inicio del torneo continental.
Resumen para apurados
- Cristian Fabbiani asumió este lunes como DT del Vardar Skopje de Macedonia del Norte para debutar y competir en la fase previa de la Champions League.
- Con 42 años, el exDT de Newell's y Riestra reemplaza a Goce Sedloski en el vigente campeón macedonio, tras pasar dos meses analizando el plantel antes de firmar.
- Este salto a Europa marca un hito en la carrera de Fabbiani, quien buscará superar la fase previa y clasificar al club más ganador de Macedonia en la Champions League.
El fútbol suele regalar destinos e historias completamente inesperadas, y el nuevo paso en la carrera de Cristian Fabbiani es una prueba irrefutable de ello. Este lunes, el director técnico argentino fue presentado oficialmente como el nuevo conductor táctico del Vardar Skopje, el club más ganador e importante de Macedonia del Norte, marcando así su debut absoluto en los bancos de suplentes del Viejo Continente.
La noticia sacudió el mercado, ya que el "Ogro" no solo asumirá el desafío de liderar al vigente campeón del país báltico, sino que además tendrá la oportunidad dorada de competir en las instancias clasificatorias de la UEFA Champions League.
Desde las redes sociales de la institución le dieron una cálida bienvenida al exdelantero, destacando las expectativas que genera su desembarco. “Llega con una visión clara: un fútbol moderno, ofensivo y disciplinado”, expresaron desde la dirigencia macedonia.
Una oportunidad cocinada a fuego lento
Aunque la oficialización se concretó este lunes, Fabbiani ya se encontraba en Macedonia del Norte desde principios de abril. El argentino llegó a Europa para cubrir la vacante que dejó Goce Sedloski, quien abandonó el club de manera imprevista para asumir las riendas de la selección nacional macedonia. Durante casi dos meses, el "Ogro" se dedicó a estudiar el plantel, interiorizarse en la cultura del fútbol local y delinear su plan de trabajo antes de estampar la firma definitiva.
El panorama deportivo con el que se topa es sumamente favorable. Vardar llega de coronarse campeón tras conseguir el 12° título de liga de su historia, arrasando en el tramo final del campeonato con un invicto de nueve partidos (ocho victorias y un empate). El equipo cerró una campaña casi perfecta con 26 triunfos, cinco empates, apenas dos derrotas y una holgada ventaja de nueve puntos sobre su escolta.
El quinto ciclo de su carrera y la emoción del protagonista
A sus 42 años, este representa el quinto ciclo de Fabbiani como director técnico, luego de dar sus primeros pasos en el ascenso argentino con Fénix, Deportivo Riestra y Deportivo Merlo, antes de dar el salto a la Primera División con Newell's Old Boys. En el conjunto rosarino estuvo entre febrero y octubre del año pasado, donde dirigió un total de 27 partidos (ocho victorias, 10 empates y nueve derrotas).
Visiblemente emocionado por el enorme salto profesional, el entrenador argentino volcó sus sensaciones en las redes sociales con un mensaje reflexivo sobre su recorrido. "Hoy estoy viviendo una experiencia única. A los 42 años estoy en Europa, en el club con más trofeos de Macedonia. Y me pasa lo mejor que le puede pasar a un entrenador: competir en la Champions League", escribió con orgullo.
El Vardar Skopje iniciará su camino europeo desde la primera ronda previa de la Liga de Campeones, y Fabbiani ya calienta motores para intentar escribir una página dorada en la competición más prestigiosa del planeta.