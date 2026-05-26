El "Ogro" Fabbiani dio el gran salto a Europa y debutará como entrenador en la Champions League

Una oportunidad cocinada a fuego lento

Aunque la oficialización se concretó este lunes, Fabbiani ya se encontraba en Macedonia del Norte desde principios de abril. El argentino llegó a Europa para cubrir la vacante que dejó Goce Sedloski, quien abandonó el club de manera imprevista para asumir las riendas de la selección nacional macedonia. Durante casi dos meses, el "Ogro" se dedicó a estudiar el plantel, interiorizarse en la cultura del fútbol local y delinear su plan de trabajo antes de estampar la firma definitiva.