Nombraron Lionel Messi a un paseo costero que se conocía como Néstor Kirchner

La dirigente aseguró que la denominación en honor al exmandatario generaba malestar y "los vecinos se quejaban "por la insatisfacción y el rechazo" que les generaba que "un lugar emblemático como es la costanera santafesina” se llamara así. De ahí, argumentó cuando presentó su propuesta, la necesidad de lograr el cambio por el de alguien "que represente a todos".