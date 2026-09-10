Nombraron Lionel Messi a un paseo costero que se conocía como Néstor Kirchner
El Concejo Deliberante de la ciudad de Santa Fe aprobó por unanimidad renombrar el espacio en homenaje al ídolo del fútbol. El proyecto fue presentado por una concejal libertaria con el objetivo de "despolitizar los espacios públicos”.
Resumen para apurados
- El Concejo Deliberante de Santa Fe aprobó renombrar el paseo costero Néstor Kirchner como Lionel Messi para homenajear al futbolista y despolitizar los espacios públicos.
- Impulsado por el bloque libertario, el proyecto se aprobó por unanimidad sobre un tramo de 1.500 metros que llevaba el nombre del expresidente desde su designación en 2011.
- La medida prevé sumar una escultura con financiamiento privado y una placa en honor al padre del astro, reconfigurando un sector clave de la turística Laguna Setúbal.
Lionel Messi tendrá un paseo costero en la capital de Santa Fe que llevará su nombre. El Diez de la Selección, que anunció su retiro del equipo nacional el 31 de agosto, fue el elegido para renombrar al espacio que hasta ahora se conocía como Néstor Kirchner por una avenida homónima.
El tramo en cuestión tiene una extensión aproximada de 1.500 metros y abarca desde el extremo sur de la avenida Alicia Moreau de Justo, hasta la barranca que constituye el límite natural norte de la avenida Néstor Kirchner.
"Las tradicionales playas de la Laguna Setúbal, uno de los principales puntos turísticos de la ciudad, quedarán formalmente integradas a la nueva Costanera Lionel Messi, junto a las veredas, calzadas y demás sectores públicos. El espacio tendrá como postal al emblemático Puente Colgante", informa la web del Concejo Deliberante de Santa Fe.
El proyecto para denominar “Paseo Costanera Lionel Messi” a la Costanera Este santafesina” ingresó al deliberativo en marzo y este jueves fue aprobado de forma unánime.
Pasada la euforia mundialista y apenas diez días después de que el capitán anunciara el fin de su era en el seleccionado, la iniciativa tuvo el respaldo esperado por quienes lo promovieron.
La impulsora de la propuesta, la concejal libertaria Ana Cantiani, consideró que se trata de “una idea pionera” que tiene como objetivo "despolitizar los espacios públicos” y homenajear a “un verdadero ídolo del país".
En ese sentido, también prevén colocar una placa en reconocimiento a Jorge Messi, padre y representante del crack argentino que murió el 8 de agosto en Rosario, donde vive toda la familia.
“Leo representa esfuerzo, perseverancia y orgullo para todo el mundo, queremos que el nombre de Messi quede unido para siempre a una de las postales más emblemáticas de nuestra ciudad”, sostuvo la dirigente.
En tanto, la concejal explicó también que el proyecto contempla que el municipio pueda gestionar junto al sector privado, la colocación de "una escultura u otra intervención artística en homenaje a Messi". No obstante, aclararon que la idea es que su realización "no implique erogaciones para las arcas municipales".
Aprobaron cambiar por Lionel Messi el nombre de un paseo llamado Néstor Kirchner/ Imagen artificialAprobaron cambiar por Lionel Messi el nombre de un paseo llamado Néstor Kirchner/ Imagen artificial
“Queremos que un lugar tan nuestro como la Costanera lleve el nombre de alguien que representa a Santa Fe en todo el mundo”, señaló Cantiani.
La designación “con el nombre de Avenida Presidente Néstor Kirchner a la avenida que nace en el extremo norte de la denominada Costanera Este hasta la finalización hacia el este” se concretó el 28 de octubre de 2011 a través de la Ordenanza municipal Nº 11.520, aprobada el 28 de abril de ese mismo año.
La dirigente aseguró que la denominación en honor al exmandatario generaba malestar y "los vecinos se quejaban "por la insatisfacción y el rechazo" que les generaba que "un lugar emblemático como es la costanera santafesina” se llamara así. De ahí, argumentó cuando presentó su propuesta, la necesidad de lograr el cambio por el de alguien "que represente a todos".