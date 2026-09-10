La esposa de Nicolás Maduro pidió prisión domiciliaria por un problema cardíaco

Resumen para apurados
- Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, solicitó en Nueva York prisión domiciliaria por un agravamiento en su afección cardíaca mientras espera su juicio en EE. UU.
- Presa desde el 3 de enero en Brooklyn, su defensa alega falta de tratamiento médico adecuado, baja de peso y la necesidad urgente de someterse a un cateterismo cardíaco.
- La Justicia federal evaluará la propuesta de custodia armada y monitoreo constante, mientras se aguarda la respuesta oficial de la fiscalía ante la solicitud humanitaria.
Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, quien continúa detenida con el ex mandatario venezolano en una cárcel de Brooklyn desde el 3 de enero, solicitó que se le otorgue la prisión domiciliaria debido a un problema cardíaco que atraviesa.
El pedido fue presentado ante las autoridades por sus abogados. Flores, de 69 años, "merece la oportunidad de esperar su juicio bajo arresto domiciliario" mientras lidia con una afección cardíaca que únicamente se agravó desde que fue encarcelada, escribieron sus defensores en documentos judiciales presentados ante la Justicia.
Los abogados Mark Donnelly y Andrés Sanchez solicitaron a un juez que le permita salir de la prisión federal en Brooklyn para ser trasladada a una vivienda dentro de un complejo del distrito judicial federal de Manhattan. Allí, según plantearon, esperará el juicio.
La propuesta contempla estrictas condiciones de vigilancia. Flores permanecería bajo vigilancia armada las 24 horas del día y únicamente podría recibir a visitantes aprobados por el tribunal y la fiscalía federal, indicaron sus abogados.
Además, la vivienda sería monitoreada por video y sus llamadas serían grabadas, añadieron.
El problema cardíaco de Cilia Flores
Los abogados afirmaron que Flores vivió durante años con un prolapso de la válvula mitral, pero que desde su arresto no pudo recibir una inyección mensual necesaria para controlar la afección.
Sus defensores explicaron que, para los dolores de pecho, le recetaron una aspirina infantil, una estatina, diltiazem y nitroglicerina, según sea necesario. También señalaron que constantemente padece reflujo y gastritis, que perdió dos molares y que bajó más de 11 kilogramos.
Los médicos le recomendaron a Flores que se someta a un cateterismo cardíaco, lo que podría derivar en procedimientos adicionales, afirmaron sus abogados.
En caso de que eso ocurra, “necesitará tiempo adecuado para recuperarse de cualquier procedimiento en un entorno propicio para restablecer su salud”, añadió su equipo legal.
Por el momento, los fiscales federales aún no presentaron una respuesta al pedido de prisión domiciliaria.