EE.UU. aprobó la venta de cuatro helicópteros militares a la Argentina en medio de la tensión por Malvinas

Resumen para apurados
- Este jueves, EE.UU. aprobó la venta de cuatro helicópteros Blackhawk a Argentina por U$S 140 millones para fortalecer la seguridad de su aliado en Sudamérica.
- El acuerdo por equipos y motores ocurre entre tensiones con el Reino Unido por Malvinas y tras sanciones argentinas a firmas petroleras que operan en las islas.
- La flota reemplazará a los Bell UH-1H del Ejército y modernizará las tareas de vigilancia fronteriza, ayuda humanitaria y combate al crimen transnacional.
El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó este jueves la venta a la Argentina de cuatro helicópteros militares polivalentes Blackhawk y equipamiento relacionado por un valor total cercano a los U$S 140 millones.
Según detalló la diplomacia estadounidense mediante un comunicado, el país solicitó formalmente la compra de las cuatro unidades, fabricadas por la firma Sikorsky, junto con dos motores de la división aeroespacial de General Electric. Estos propulsores son utilizados tanto en dicho modelo como en otras aeronaves de combate, entre ellas el helicóptero de ataque Apache.
La transacción contempla además diversos artículos complementarios que Washington no clasifica como sistemas de defensa principales. El paquete abarca desde transpondedores, sistemas de radio, GPS y equipos de aterrizaje, hasta dispositivos de rescate, material de emergencia, repuestos y software de mantenimiento.
La novedad se da en un contexto de creciente tirantez diplomática con el Reino Unido por las Islas Malvinas. Luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara a Londres con modificar la histórica postura de neutralidad de la Casa Blanca sobre la soberanía del archipiélago, la gestión de Javier Milei anunció una batería de sanciones contra personas y empresas vinculadas a emprendimientos petroleros en la zona. Como parte de esta escalada, Milei suspendió una visita oficial a la capital británica que estaba agendada para mediados de octubre.
Desde el Departamento de Estado argumentaron que la operación respaldará los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Washington al fortalecer a un "aliado importante fuera de la OTAN", al que definieron como una fuerza orientada a la estabilidad política y el progreso económico en Sudamérica. Asimismo, señalaron que la incorporación optimizará la capacidad argentina en tareas de seguridad fronteriza, combate contra el crimen transnacional y asistencia ante desastres humanitarios.
En el plano operativo local, las unidades estarán destinadas principalmente a reemplazar a los Bell UH-1H/Huey II del Comando de Aviación del Ejército.
Con casi cinco décadas de servicio activo, el Blackhawk evolucionó de helicóptero utilitario militar a una plataforma fundamental para evacuaciones médicas, transporte de personalidades y respuesta a emergencias. Más de 30 naciones ya integraron este modelo a sus fuerzas, entre las que se encuentran Colombia y Brasil. Hasta el momento, la Argentina contaba con un único ejemplar de este tipo, destinado de forma exclusiva al traslado del presidente de la Nación.