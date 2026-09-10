EE.UU. aprobó la venta de cuatro helicópteros militares a la Argentina en medio de la tensión por Malvinas

La novedad se da en un contexto de creciente tirantez diplomática con el Reino Unido por las Islas Malvinas. Luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara a Londres con modificar la histórica postura de neutralidad de la Casa Blanca sobre la soberanía del archipiélago, la gestión de Javier Milei anunció una batería de sanciones contra personas y empresas vinculadas a emprendimientos petroleros en la zona. Como parte de esta escalada, Milei suspendió una visita oficial a la capital británica que estaba agendada para mediados de octubre.