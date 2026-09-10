Los bomberos reclamaron al Gobierno Nacional casi $60.000 millones: "Esto parece kafkiano"
Los cuarteles de todo el país hicieron sonar las sirenas este jueves para reclamar la transferencia de fondos establecidos por ley. Denunciaron un desfinanciamiento que afecta la compra de equipamiento y advirtieron: “Nunca nos había pasado”.
Resumen para apurados
- Bomberos voluntarios realizaron un sirenazo en todo el país este jueves para exigir al Gobierno la transferencia legal de casi $60.000 millones adeudados al sector.
- Sin cortar guardias, denunciaron que los fondos recaudados por la Ley 25.054 siguen retenidos sin respuesta oficial, afectando a más de mil asociaciones en el país.
- Las federaciones advierten que el desfinanciamiento impedirá renovar equipamiento crítico, lo que terminará afectando la atención directa de emergencias a los ciudadanos.
Las sirenas de los cuarteles de Bomberos Voluntarios sonaron este jueves 10 de septiembre a las 10 en distintos puntos del país. No se trató de una convocatoria por una emergencia: el llamado tuvo como objetivo reclamar al Gobierno de Javier Milei la transferencia de $59.330.748.051,41, correspondientes al ejercicio 2025 y años anteriores.
El sirenazo nacional fue convocado por el Consejo de Federaciones de Bomberos y las 29 federaciones provinciales ante la falta de respuestas a distintos reclamos económicos y normativos. Según denunciaron los representantes del sector, los fondos ya fueron recaudados, pero todavía no fueron ejecutados ni distribuidos.
Los bomberos remarcaron que se trata de recursos establecidos por la Ley 25.054, destinados específicamente al funcionamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y financiados mediante una alícuota sobre las primas de seguros. De acuerdo con las entidades, el monto pendiente representa aproximadamente $45 millones para cada asociación.
Por qué los bomberos hicieron sonar las sirenas contra el Gobierno
El reclamo alcanza a un sistema integrado por más de 1.000 asociaciones y 52.000 hombres y mujeres que prestan servicio voluntario. Entre el 1° de enero y el 18 de agosto de 2026, los bomberos realizaron 157.229 servicios, de los cuales 94.536 correspondieron a llamados de emergencia.
La protesta se realizó sin interrumpir las guardias ni la atención a la comunidad. El objetivo fue visibilizar la demora en la transferencia de los recursos y advertir sobre las dificultades que genera el desfinanciamiento para sostener el funcionamiento de los cuarteles y adquirir equipamiento.
Los dirigentes insistieron en que no están reclamando una asistencia extraordinaria ni fondos discrecionales, sino recursos que, según sostienen, tienen una asignación específica establecida por ley.
“Nunca nos había pasado”: la advertencia de los Bomberos Voluntarios
Carlos Rodolfo Milanesi, presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios y del cuartel de La Boca, explicó a Mundo Gremial que los recursos quedaron retenidos durante el segundo semestre de 2025 y que las gestiones realizadas ante las autoridades nacionales no obtuvieron respuesta.
“La realidad es que nunca nos había pasado. Esta ley tiene más de 20 años y pudo haber demoras de 30, 60 o 90 días, pero nunca ocurrió esto”, afirmó Milanesi.
El dirigente sostuvo que la situación se siente especialmente en los cuarteles del interior. “No son fondos que le estemos pidiendo al Estado ni estamos solicitando más plata. Le estamos diciendo: dennos lo que nos corresponde conforme a la ley”, enfatizó.
Para Milanesi, que el conflicto haya llegado al punto de realizar un sirenazo nacional muestra la gravedad del reclamo. “La sirena se utiliza para convocar a los bomberos ante una emergencia de la comunidad. Llegar a este punto molesta, duele y nos hace sentir incómodos. Nunca tuvimos una situación como esta”, sostuvo.
Bomberos denuncian “desfinanciamiento” y apuntan contra Economía
Desde Córdoba también cuestionaron la demora en la distribución de los fondos. Ariel Vicario, presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba y representante provincial en el Consejo nacional, sostuvo que la situación forma parte de un proceso de “desfinanciamiento” de las instituciones.
“Los fondos ya habían sido recaudados e ingresados al Gobierno nacional alrededor del 20 de octubre de 2025. Hoy, 10 de septiembre, todavía no fueron distribuidos y representan $45 millones para cada entidad”, explicó Vicario.
El referente cordobés calificó la situación como “una jugada de pizarrón” y cuestionó que los recursos que corresponden al sistema todavía no hayan sido transferidos.
“Pareciera ser que, en una jugada de pizarrón, le quieren burlar a todo el Sistema Nacional de Bomberos los recursos que legítimamente le corresponden. Esto parece kafkiano, es una cuestión absolutamente absurda”, afirmó.
Vicario advirtió además que las consecuencias del desfinanciamiento terminan afectando a la población. “El destinatario final de las consecuencias de este desfinanciamiento arbitrario del Gobierno nacional es cada uno de los argentinos”, sostuvo.
Hasta el momento de las entrevistas realizadas por Mundo Gremial, los referentes de Bomberos no habían recibido una comunicación oficial con una fecha para la transferencia de los fondos.
“Vivimos en una república que abrazó la democracia y una de sus consignas es el respeto por la ley. Necesitamos que el Gobierno respete la ley y gire estos fondos a quienes les corresponden”, reclamó Vicario.