Los bomberos reclamaron al Gobierno Nacional casi $60.000 millones: "Esto parece kafkiano"

Las sirenas de los cuarteles de Bomberos Voluntarios sonaron este jueves 10 de septiembre a las 10 en distintos puntos del país. No se trató de una convocatoria por una emergencia: el llamado tuvo como objetivo reclamar al Gobierno de Javier Milei la transferencia de $59.330.748.051,41, correspondientes al ejercicio 2025 y años anteriores.