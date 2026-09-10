SociedadActualidad

LA GACETA presenta una lámina escolar gigante e interactiva sobre la Batalla de Tucumán

El sábado 19, los lectores recibirán de regalo un especial educativo para revivir la gesta histórica del 24 de Septiembre, con material didáctico, datos curiosos y figuras recortables.

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Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA entregará el 19 de septiembre en Tucumán una lámina gigante interactiva junto a su edición impresa para conmemorar el aniversario de la histórica batalla provincial.
  • El suplemento didáctico aborda el rol de Belgrano y héroes locales, e incluye datos curiosos junto a figuras recortables para armar una maqueta del enfrentamiento bélico.
  • El material busca afianzar el aprendizaje histórico en aulas y hogares tucumanos, promoviendo el conocimiento del patrimonio cultural local entre las nuevas generaciones.
Resumen generado con IA

En el marco de un nuevo aniversario de la Batalla de Tucumán, LA GACETA acompañará a las familias y a las escuelas tucumanas con una propuesta educativa imperdible. El próximo sábado, 19 de septiembre, junto con la edición impresa los lectores recibirán de regalo una lámina escolar gigante coleccionable titulada: "24 de Septiembre: Batalla de Tucumán. La victoria que salvó la revolución".

Diseñada como un recurso pedagógico completo y dinámico, la lámina está pensada para ser utilizada tanto en el aula como en el hogar. Entre sus contenidos principales se destacan:

Contexto Histórico: Los detalles de los preparativos del Ejército del Norte y las claves del gran triunfo liderado por el general Manuel Belgrano.

Héroes Locales: Una sección especial dedicada a figuras patriotas fundamentales como Bernabé Aráoz, Pedro Miguel Aráoz y Gregorio Aráoz de Lamadrid.

Datos y Curiosidades: Espacio dedicado a historias clave, como el rol decisivo de los gauchos tucumanos y el relato en torno al Milagro de la Virgen de la Merced.

Actividad Interactiva: En la parte inferior, la lámina incluye figuras recortables para armar una maqueta y recrear la escena del campo de batalla.

Un material único pensado para aprender, conservar y celebrar la historia tucumana. ¡No te la pierdas! Reservá tu ejemplar pidiéndoselo a tu canillita de confianza.

Esta nota es de acceso libre.
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