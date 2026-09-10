LA GACETA presenta una lámina escolar gigante e interactiva sobre la Batalla de Tucumán

Resumen para apurados
- LA GACETA entregará el 19 de septiembre en Tucumán una lámina gigante interactiva junto a su edición impresa para conmemorar el aniversario de la histórica batalla provincial.
- El suplemento didáctico aborda el rol de Belgrano y héroes locales, e incluye datos curiosos junto a figuras recortables para armar una maqueta del enfrentamiento bélico.
- El material busca afianzar el aprendizaje histórico en aulas y hogares tucumanos, promoviendo el conocimiento del patrimonio cultural local entre las nuevas generaciones.
En el marco de un nuevo aniversario de la Batalla de Tucumán, LA GACETA acompañará a las familias y a las escuelas tucumanas con una propuesta educativa imperdible. El próximo sábado, 19 de septiembre, junto con la edición impresa los lectores recibirán de regalo una lámina escolar gigante coleccionable titulada: "24 de Septiembre: Batalla de Tucumán. La victoria que salvó la revolución".
Diseñada como un recurso pedagógico completo y dinámico, la lámina está pensada para ser utilizada tanto en el aula como en el hogar. Entre sus contenidos principales se destacan:
Contexto Histórico: Los detalles de los preparativos del Ejército del Norte y las claves del gran triunfo liderado por el general Manuel Belgrano.
Héroes Locales: Una sección especial dedicada a figuras patriotas fundamentales como Bernabé Aráoz, Pedro Miguel Aráoz y Gregorio Aráoz de Lamadrid.
Datos y Curiosidades: Espacio dedicado a historias clave, como el rol decisivo de los gauchos tucumanos y el relato en torno al Milagro de la Virgen de la Merced.
Actividad Interactiva: En la parte inferior, la lámina incluye figuras recortables para armar una maqueta y recrear la escena del campo de batalla.
Un material único pensado para aprender, conservar y celebrar la historia tucumana. ¡No te la pierdas! Reservá tu ejemplar pidiéndoselo a tu canillita de confianza.