LA GACETA presenta una lámina escolar gigante e interactiva sobre la Batalla de Tucumán

En el marco de un nuevo aniversario de la Batalla de Tucumán, LA GACETA acompañará a las familias y a las escuelas tucumanas con una propuesta educativa imperdible. El próximo sábado, 19 de septiembre, junto con la edición impresa los lectores recibirán de regalo una lámina escolar gigante coleccionable titulada: "24 de Septiembre: Batalla de Tucumán. La victoria que salvó la revolución".