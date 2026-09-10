Por los 60 años del cierre de los ingenios, el Archivo Histórico de la Provincia inicia un ciclo de conferencias

El secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, destacó la importancia de esta política y remarcó que el propósito es generar una memoria activa. "El Archivo Histórico, por instrucciones de nuestro gobernador, lleva adelante todo un programa de actividades que no solamente se limita a la conservación de la riqueza documental que tenemos en el archivo, a su socialización, sino también a que tengamos un espacio de reflexión, de formación”, señaló Albarracín que estuvo acompañado por el director del Archivo Histórico, Javier Critto.