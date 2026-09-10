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Por los 60 años del cierre de los ingenios, el Archivo Histórico de la Provincia inicia un ciclo de conferencias

La propuesta está abierta a toda la comunidad y cuenta con entrada libre y gratuita.

FOTO GENTILEZA ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PROVINCIA
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Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Archivo Histórico de Tucumán inició en su sede un ciclo de conferencias gratuitas por los 60 años del cierre de ingenios azucareros para preservar la memoria provincial.
  • La medida impuesta durante la dictadura de Juan Carlos Onganía transformó la economía local. El programa incluye a especialistas y rescata documentos clave del patrimonio tucumano.
  • El gobierno busca promover una memoria activa para evitar errores pasados y difundir hallazgos documentales, como un informe de 1833 sobre la usurpación de las Islas Malvinas.
Resumen generado con IA

Con el objetivo de preservar la memoria histórica de Tucumán, fortalecer la identidad provincial y generar espacios de reflexión y formación, el Archivo Histórico de la Provincia puso en marcha un ciclo de conferencias conmemorativas por los 60 años del cierre de los ingenios azucareros durante la dictadura de Juan Carlos Onganía.

La iniciativa se desarrolla por instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo y forma parte de un programa integral que busca no solo conservar y socializar el patrimonio documental de la provincia, sino también promover el conocimiento y el análisis de acontecimientos que marcaron profundamente la historia tucumana.

El secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, destacó la importancia de esta política y remarcó que el propósito es generar una memoria activa. "El Archivo Histórico, por instrucciones de nuestro gobernador, lleva adelante todo un programa de actividades que no solamente se limita a la conservación de la riqueza documental que tenemos en el archivo, a su socialización, sino también a que tengamos un espacio de reflexión, de formación”, señaló Albarracín que estuvo acompañado por el director del Archivo Histórico, Javier Critto.

La propuesta contempla la participación de distintos expositores vinculados con la historia provincial y la producción azucarera, quienes abordarán las múltiples dimensiones del cierre de los ingenios y sus consecuencias para Tucumán.

“Se inicia un ciclo de conferencias que vamos a tener con distintos expositores que están vinculados con la historia, con la producción azucarera, especialistas en la materia y que tienen el principio de autoridad para poder brindarnos disertaciones y conferencias al respecto”, explicó el secretario de Gobierno.

Albarracín remarcó que el objetivo "crear ese ámbito de reflexión, de formación, y especialmente de formación para que tengamos una memoria activa, para que tengamos un espacio de formación para la acción”.

En esa línea, el funcionario señaló que "recordando y rememorando esos hechos del pasado, podamos también afrontar los desafíos del presente y no permitir que se vuelva a incurrir en esos errores tan drásticos y dramáticos como ocurrió en aquella época”.

Entrada libre

El ciclo de conferencias se desarrolla en la sede del Archivo Histórico de la Provincia, ubicada en 25 de Mayo 487, en San Miguel de Tucumán. La propuesta está abierta a toda la comunidad y cuenta con entrada libre y gratuita.

Durante su intervención, Critto también puso en valor el trabajo cotidiano que realiza el equipo del Archivo Histórico para recuperar, conservar y poner a disposición de la comunidad documentos de relevancia para la historia provincial y nacional.

En ese sentido, destacó un importante hallazgo realizado recientemente por el personal de la institución: “La semana pasada, el equipo del Archivo Histórico de la Provincia encontró un acta importantísima, un oficio mandado por Juan Ramón Balcarce al gobernador de Tucumán, Alejandro Heredia, en 1833, informándole la usurpación de las Islas Malvinas”.

Según detalló, se trata de cuatro hojas en las que se describe cómo se sucedieron los acontecimientos desde el 2 de enero de 1833, aportando un testimonio documental de gran valor histórico.

Critto remarcó, además, la relevancia que tenía Tucumán en el contexto político de aquella época y explicó que, debido a esa importancia, el gobernador tucumano recibió uno de los primeros informes sobre lo ocurrido en las Islas Malvinas.

“En ese momento, 1833, Tucumán era una de las provincias más importantes de Argentina, y por eso el primer parte se lo daban al gobernador de Tucumán”, señaló.

Y concluyó: "Es un documento inédito, es un documento fundamental para la memoria nuestra y para saber que las Malvinas siempre han sido argentinas".

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