Icardi quedó libre y tiene varias ofertas de Europa: los tres equipos que buscan quedarse con el delantero

La Lazio fue la que más avanzó

Por su condición de futbolista libre, Icardi puede incorporarse a cualquier club pese al cierre del mercado europeo. Su representante, Letterio Pino, explicó que el delantero se tomará tiempo para elegir y que el dinero no será el factor principal. “El dinero no es la prioridad. Busca un proyecto técnico y la posibilidad de quedarse en un lugar dos o tres años”, sostuvo. En ese contexto, Lazio fue la que más avanzó: primero ofreció 2,5 millones de euros por una temporada y luego elevó la propuesta a un contrato de dos años con un salario de tres millones por temporada. Sin embargo, la negociación quedó frenada.