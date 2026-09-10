Icardi quedó libre y tiene varias ofertas de Europa: los tres equipos que buscan quedarse con el delantero

Resumen para apurados
- Mauro Icardi quedó libre de Galatasaray y evalúa propuestas de Grecia, Italia e Inglaterra para definir su continuidad en el fútbol europeo.
- Tras anotar 77 goles en Turquía, clubes como Olympiacos, PAOK, Lazio y Everton mostraron interés por el delantero de 33 años, con gestiones formales ya iniciadas.
- Por su condición de jugador libre, Icardi puede fichar fuera del mercado de pases; prioriza un proyecto deportivo de dos a tres años para radicarse con su familia.
Mauro Icardi define dónde continuará su carrera luego de quedar libre de Galatasaray y, según informó Infobae, tiene sobre la mesa distintas propuestas para seguir jugando en Europa. El delantero de 33 años analiza especialmente dos opciones de la liga griega, mientras también recibió contactos desde Italia e Inglaterra. Su pareja, María Eugenia “China” Suárez, se prepara para acompañarlo junto a sus hijos al país que finalmente elija.
Entre los principales interesados aparecen Olympiacos y PAOK Salónica. El primero ocupa actualmente el tercer puesto del campeonato griego y tiene participación internacional, mientras que el segundo cuenta con un plantel competitivo y recursos económicos para intentar convencer al argentino. Sin embargo, Italia también aparece como alternativa, con Lazio y Parma entre los clubes vinculados con su futuro. “María Eugenia China Suárez y sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, también, al igual que en Turquía, vivirán en el país que decida aceptar la propuesta su actual pareja”, explicó el periodista Gustavo Méndez.
Icardi, además, fue ofrecido formalmente a Everton, que terminó el mercado de pases sin un delantero de referencia tras las salidas de Iliman Ndiaye y Beto y el fracaso en la negociación por Folarin Balogun. El club inglés cuenta actualmente con Thierno Barry como único atacante senior reconocido, mientras el exdirector ejecutivo de la institución, Keith Wyness, había planteado que el dinero obtenido por esas ventas podía destinarse a una propuesta por el argentino. “Mauro Icardi es una telenovela andante, pero podría funcionar. Esa podría ser una solución que realmente calme a los hinchas”, había señalado.
La Lazio fue la que más avanzó
Por su condición de futbolista libre, Icardi puede incorporarse a cualquier club pese al cierre del mercado europeo. Su representante, Letterio Pino, explicó que el delantero se tomará tiempo para elegir y que el dinero no será el factor principal. “El dinero no es la prioridad. Busca un proyecto técnico y la posibilidad de quedarse en un lugar dos o tres años”, sostuvo. En ese contexto, Lazio fue la que más avanzó: primero ofreció 2,5 millones de euros por una temporada y luego elevó la propuesta a un contrato de dos años con un salario de tres millones por temporada. Sin embargo, la negociación quedó frenada.
Icardi también despertó interés de Elche, de la segunda división española, mientras en Argentina había sonado como posible refuerzo de River, aunque esa alternativa quedó descartada. Su trayectoria en Galatasaray alimenta el interés de distintos clubes: marcó 77 goles en 134 partidos, dio 25 asistencias y conquistó seis títulos de liga. Ahora, mientras define su próximo destino, también atraviesa un momento familiar complejo luego de reencontrarse con sus hijas Francesca e Isabella, fruto de su matrimonio con Wanda Nara, después de dos meses sin verse.