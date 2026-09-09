Córdoba: dos familias serán indemnizadas por el intercambio de dos recién nacidas en 1977

Por su parte, el juez en lo Civil y Comercial de 35ª Nominación de la ciudad, Mariano Díaz Villasuso, estableció una indemnización que oscila entre los 25 y 30 millones de pesos para cada familia, más intereses: "La principal obligación de una maternidad es brindar la diligencia necesaria y suficiente para que el parto se lleve a cabo en condiciones de seguridad y, luego, que los bebés sean entregados a sus respectivas familias", señaló el magistrado.