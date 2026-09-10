Terror sangriento: “El heladero” que nadie espera

La tranquilidad de Bayleen Bay se interrumpe cuando un misterioso vendedor de helados, un hombre enigmático y silencioso, comienza a repartir sus irresistibles preparaciones entre los niños del pueblo y se hace el más popular del lugar. Lo que parece un inocente antojo pronto desencadena una ola de actos sangrientos y espeluznantes, en la que los pequeños consumidores se transforman en asesinos implacables y arrastran a toda la comunidad a una espiral de caos, paranoia y muerte.