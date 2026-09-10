EspectáculosTV, Cine y Series

Terror sangriento: “El heladero” que nadie espera

El filme es dirigido y producido por Eli Roth.

Terror sangriento: “El heladero” que nadie espera
Hace 7 Hs

La tranquilidad de Bayleen Bay se interrumpe cuando un misterioso vendedor de helados, un hombre enigmático y silencioso, comienza a repartir sus irresistibles preparaciones entre los niños del pueblo y se hace el más popular del lugar. Lo que parece un inocente antojo pronto desencadena una ola de actos sangrientos y espeluznantes, en la que los pequeños consumidores se transforman en asesinos implacables y arrastran a toda la comunidad a una espiral de caos, paranoia y muerte. 

“El heladero” es el filme de terror dirigido y producido por Eli Roth, especializado en las películas del subgenéro gore y slasher como “Cabin Fever” y la saga “Hostel”. Está protagonizado por Ari Millen, Charlie Zeltzer, Shiloh O’Reilly, Kiori Mirza Waldman, Sarah Abbott y Benjamin Byron Davis.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Brian Sarmiento rompió el silencio tras su salida de Gran Hermano y explotó contra la producción del reality

Brian Sarmiento rompió el silencio tras su salida de Gran Hermano y explotó contra la producción del reality

Murió Cristian Belec, modelo y actor de 100 días para enamorarse

Murió Cristian Belec, modelo y actor de "100 días para enamorarse"

De qué murió Lucia Sisic, la modelo que fue Miss Austria en 2024

De qué murió Lucia Sisic, la modelo que fue Miss Austria en 2024

El hermano de Mariana Nannis fue internado de urgencia tras sufrir un ACV

El hermano de Mariana Nannis fue internado de urgencia tras sufrir un ACV

Lo más popular
Ranking notas premium
El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres
1

El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991
2

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991

Crecieron juntos en Los Tarcos y ahora comparten la Primera: la historia de los hermanos Rodríguez
3

Crecieron juntos en Los Tarcos y ahora comparten la Primera: la historia de los hermanos Rodríguez

La única certeza es la incertidumbre política
4

La única certeza es la incertidumbre política

Recuerdos fotográficos: Pablo Rojas Paz, el yutero que tuvo que escribir “la maestra es buena y nos quiere”
5

Recuerdos fotográficos: Pablo Rojas Paz, el yutero que tuvo que escribir “la maestra es buena y nos quiere”

Más Noticias
El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres

El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres

Propuestas de música y teatro para disfrutar en Tucumán

Propuestas de música y teatro para disfrutar en Tucumán

Presentan hoy el nuevo libro de Fabián Soberón, en la Alianza Francesa

Presentan hoy el nuevo libro de Fabián Soberón, en la Alianza Francesa

El Septiembre Musical despliega propuestas gratuitas

El Septiembre Musical despliega propuestas gratuitas

Stand up: Cris Álvarez reivindica un humor femenino

Stand up: Cris Álvarez reivindica un humor femenino

Estrenos de cine: las hermanas Owens quieren cortar la maldición familiar

Estrenos de cine: las hermanas Owens quieren cortar la maldición familiar

Animación familiar: vuelve Tadeo el explorador

Animación familiar: vuelve Tadeo el explorador

Cine: el regreso de Oasis

Cine: el regreso de Oasis

Comentarios