Estrenos de cine: las hermanas Owens quieren cortar la maldición familiar

Llega la comedia romántica de corte fantástico más esperada del año. Hoy se estrena en las salas argentinas “Hechizo de amor: la magia continúa”, la continuidad de la recordada película de 1998 y protagonizada por el cuarteto original de actrices, casi tres décadas después: Sandra Bullock, Nicole Kidman, Stockard Channing y Dianne Wiest.
Esta secuela, dirigida por Susanne Bier y escrita por Akiva Goldsman, está basada en la novela de Alice Hoffman de 2021, “The Book of Magic”, quien también remite a su primer libro. Por ello, la originalidad de la historia a contar es el principal desafío que se debe superar para distinguir la nueva película de su precedente. No basta con presentar nuevos personajes (interpretados por Joey King, Xolo Maridueña, Maisie Williams y Lee Pace), sino que la apuesta apunta a contar algo diferente para que no sea solamente una referencia nostálgica. Porque en ese caso, como se sabe, la memoria puede hacer trampas y recordar que todo lo pasado fue mejor.
Bullock y Kidman vuelven a ser las hermanas Sally y Gillian Owens, herederas de una saga familiar de mujeres con poderes sobrenaturales y conocimientos de brujería, que no le alcanzan para conseguir el amor: todos los hombres que se enamoran de ellas, estaban destinados a morir pronto.
La secuela se desarrolla 25 años después de los primeros acontecimientos y parte de la nueva generación, ya que la maldición parece alcanzar a Kylie, una de las hijas de Sally. Para evitarle el dolor de la pérdida, las hermanas emprenden su viaje desde el interior de Estados Unidos hasta el Reino Unido, motivadas por el deseo de ponerle fin a esa situación, sin saber claramente cómo lograrlo. Las particulares tías Franny y Jet también vuelven a pantalla para aportar sus ideas, aunque el peso de la historia recae, como es inevitable, en las dos protagonistas principales.
Química intacta
Las críticas elogian, justamente, la química intacta que mantienen Bullock y Kidman, con un agregado de época de empoderamiento femenino, sororidad y el sentido de un sacrificio a beneficio de otra persona, y el despliegue de elementos mágicos que impactaron emocionalmente en el filme original, pero que ahora no tendría la misma repercusión. En ese contexto, las reservas más fuertes se centran en el guión y no en las simpáticas -y empáticas- actuaciones de actrices experimentadas.
Si la búsqueda del amor permanente sigue siendo el motor que impulsa la historia, la apuesta a las segundas partes de títulos gancheros y que fueron taquilleros es la motivación de los estudios Warner para asegurarse presencia en las salas. Las apuestas a lo genuinamente nuevo es escasa en estos tiempos entre los grandes de Hollywood, que prefieren asentarse en lo viejo conocido.
Precios
Con entradas a sólo $5.000, entre hoy y el miércoles 16 se realiza la Fiesta del Cine en las salas del país. Se suspenden otras promociones.