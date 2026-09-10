Estrenos de cine: las hermanas Owens quieren cortar la maldición familiar

Esta secuela, dirigida por Susanne Bier y escrita por Akiva Goldsman, está basada en la novela de Alice Hoffman de 2021, “The Book of Magic”, quien también remite a su primer libro. Por ello, la originalidad de la historia a contar es el principal desafío que se debe superar para distinguir la nueva película de su precedente. No basta con presentar nuevos personajes (interpretados por Joey King, Xolo Maridueña, Maisie Williams y Lee Pace), sino que la apuesta apunta a contar algo diferente para que no sea solamente una referencia nostálgica. Porque en ese caso, como se sabe, la memoria puede hacer trampas y recordar que todo lo pasado fue mejor.