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El Septiembre Musical despliega propuestas gratuitas

“Lucas y el fin del mundo”, una experiencia sonora y visual en el Museo Juan Carlos Iramain.

El Septiembre Musical despliega propuestas gratuitas
Hace 7 Hs

El comienzo de una nueva semana del Septiembre Musical se caracteriza por propuestas gratuitas. A las 20, en el Museo Provincial Escultor Juan Carlos Iramain (Entre Ríos 27), se desplegará el proyecto “Lucas y el fin del mundo”, un cruce entre tiempos, materiales y sensibilidades donde los ritmos interactúan las obras expuestas en la muestra “Ser corazones de los otros” y la misma casona que las contiene, para construir un paisaje sonoro que se transformará progresivamente durante la intervención. En una primera etapa, la experiencia incluirá campanas, cadenas, voces y cantos de carácter sacro, para luego sumar sonidos electrónicos, sintetizadores, secuencias, líneas de bajo y percusión.

También con acceso libre seguirá el ciclo Cultura Bar con dos shows: a las 21.30, en El Industrial de Tafí Viejo (avenida Alem 501), Quique Yance hará jazz, música de películas, clásico, folclore y tango; y a las 22, en el Bar Irlanda (Catamarca 380), Gyra rendirá homenaje a Andrés Calamaro. Con entrada paga, la agenda será doble a las 21: en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251) habrá jazz con Florencia Escalante Jazz Quartet (la cantante -foto- es acompañada por Juan Manuel Escalante, Adolfo Deboek y Bernardo Efrón) y Emilio Díaz; y en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601) se repondrá la zarzuela “La Verbena de la Paloma”.

Propuestas de música y teatro para disfrutar en Tucumán

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En tanto, en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251) a las 20 se estrenará el documental “Lipán”, dirigido por Gonzalo Calzada, quien sigue al músico jujeño Tomás Lipán.

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