El Septiembre Musical despliega propuestas gratuitas

El comienzo de una nueva semana del Septiembre Musical se caracteriza por propuestas gratuitas. A las 20, en el Museo Provincial Escultor Juan Carlos Iramain (Entre Ríos 27), se desplegará el proyecto “Lucas y el fin del mundo”, un cruce entre tiempos, materiales y sensibilidades donde los ritmos interactúan las obras expuestas en la muestra “Ser corazones de los otros” y la misma casona que las contiene, para construir un paisaje sonoro que se transformará progresivamente durante la intervención. En una primera etapa, la experiencia incluirá campanas, cadenas, voces y cantos de carácter sacro, para luego sumar sonidos electrónicos, sintetizadores, secuencias, líneas de bajo y percusión.