Septiembre Musical: diálogo entre ritmos populares del Brasil y de la Argentina

Día nacional: el origen en debate del nombre

Desde comienzos de este siglo, todos los 23 de abril se conmemora el Día Nacional del Choro en el Brasil, como homenaje al nacimiento de Pixinguinha, uno de los principales referentes del género. Se especula que su nombre deriva de la manera “chorosa” (llorosa en portugués) de tocar; pero otra versión lo vincula con la palabra “xolo”, un tipo de baile que reunía a los esclavos de las haciendas. Popularmente se lo llama chorinho, y en su despliegue engloba una música popular e instrumental de alta exigencia en la ejecución para los solistas. Surgió probablemente a mediados de 1870 en Río de Janeiro, y en su inicio fue considerado una forma autóctona de tocar ritmos extranjeros como el vals, el chotis y la polca, pero luego tomó identidad propia. La libre improvisación en torno a una melodía caracteriza al choro moderno.