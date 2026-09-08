“¿Qué va a pasar con él cuando nosotros no estemos?”: la lucha de una madre tucumana por el futuro de las personas con autismo severo

Hay preguntas que aparecen de golpe y, una vez que llegan, ya no se pueden ignorar. Para Dolores Pujol ocurrió hace aproximadamente 15 años, cuando su hijo mayor tenía 25. Una inquietud comenzó a rondarle la cabeza y terminó convirtiéndose en el motor de un proyecto que hoy involucra a numerosas familias: ¿qué va a pasar con él cuando nosotros no estemos?