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Alfaro, tras vaticinar una derrota de Chahla: "Hay que dar un giro, hay que corregir"

El ex intendente insistió con que su espacio "forma parte del proyecto del gobernador Jaldo", pero evitó apoyar la reelección de la intendenta.

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Germán Alfaro advirtió en Tucumán que Rossana Chahla perderá si busca la reelección capitalina y exigió corregir el rumbo, al cuestionar la actual gestión municipal.
  • El dirigente ratificó su alineamiento con el gobernador Osvaldo Jaldo, pero tomó distancia de la jefa comunal tras la derrota electoral que sufrió su espacio en 2023.
  • Las declaraciones reavivan la disputa política por la capital tucumana y anticipan tensiones en el armado del oficialismo provincial rumbo a los comicios de 2027.
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Temas San Miguel de TucumánMunicipalidad de San Miguel de TucumánOsvaldo JaldoGermán AlfaroRossana ChahlaArgentinaElecciones 2027
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