Alfaro, tras vaticinar una derrota de Chahla: "Hay que dar un giro, hay que corregir"
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Resumen para apurados
- Germán Alfaro advirtió en Tucumán que Rossana Chahla perderá si busca la reelección capitalina y exigió corregir el rumbo, al cuestionar la actual gestión municipal.
- El dirigente ratificó su alineamiento con el gobernador Osvaldo Jaldo, pero tomó distancia de la jefa comunal tras la derrota electoral que sufrió su espacio en 2023.
- Las declaraciones reavivan la disputa política por la capital tucumana y anticipan tensiones en el armado del oficialismo provincial rumbo a los comicios de 2027.
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