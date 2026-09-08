A 13 cuadras de la Casa Histórica, un basural que parece no tener fin: “Pensamos en invitar a los turistas a que vengan”

“Ya hicimos numerosos reclamos y quedamos en la nada”, le cuenta Ana a LA GACETA, una de las vecinas del sector. El camión recolector pasa. Según explican, lo hace todos los días y en algunas ocasiones hasta dos veces. Pero unas horas después, la basura vuelve a aparecer. El problema, entonces, dejó de ser solamente la acumulación de residuos y se convirtió en una postal cotidiana para quienes viven allí.