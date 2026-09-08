A 13 cuadras de la Casa Histórica, un basural que parece no tener fin: “Pensamos en invitar a los turistas a que vengan”
Resumen para apurados
- Vecinos de Villa Amalia denunciaron la presencia de un basural a 13 cuadras de la Casa Histórica de Tucumán, originado por personas de otras zonas que arrojan residuos a diario.
- Pese a la recolección diaria y carteles disuasorios, los desechos reaparecen constantemente, sumados a fallas de drenaje que provocan inundaciones y desbordes cloacales.
- Los residentes reclaman la erradicación definitiva del vertedero por riesgos sanitarios y la postergada instalación de una garita de seguridad para prevenir delitos en la zona.
Hay un cartel que advierte sobre severas multas y asegura que la zona está monitoreada las 24 horas, los 365 días del año. Debajo, una montaña de bolsas, residuos y escombros parece contar otra historia. En la esquina de Congreso y Lavaisse, en Villa Amalia, los vecinos conviven desde hace años con un basural a cielo abierto que, aseguran, no desaparece pese a los reiterados reclamos.
“Ya hicimos numerosos reclamos y quedamos en la nada”, le cuenta Ana a LA GACETA, una de las vecinas del sector. El camión recolector pasa. Según explican, lo hace todos los días y en algunas ocasiones hasta dos veces. Pero unas horas después, la basura vuelve a aparecer. El problema, entonces, dejó de ser solamente la acumulación de residuos y se convirtió en una postal cotidiana para quienes viven allí.
“Nosotros necesitamos que esto no exista más”, sostiene Ana. Los vecinos señalan que buena parte de los residuos es arrojada por personas que llegan desde otros sectores. Bolsas de basura, restos de obras y escombros terminan en el terreno, que, según las vecinas, es privado. También cuentan que algunas personas revisan las bolsas, rompen los residuos y permanecen allí durante la noche.
La situación genera preocupación por el impacto ambiental y sanitario, pero también por la seguridad. “Estamos todo el día respirando en medio de la suciedad”, afirma Ana, quien menciona problemas respiratorios, digestivos y de la piel entre los vecinos.
Una zona que se inunda
El basural no es el único problema que preocupa a quienes viven en Congreso y Lavaisse. Cuando llueve, el agua se convierte en otro enemigo. Las personas aseguran que en el sector no existen desagües adecuados y recuerdan que antiguamente había una acequia que fue tapada, pero que nunca se realizaron las obras necesarias para garantizar el escurrimiento.
Cuando llegan las tormentas, aseguran, el agua puede ingresar a las viviendas y en algunos casos salir por los sanitarios. “Sale materia fecal en muchas de las casas. La gente ha inutilizado muebles y todo tipo de cosas”, relata Amanda, otra vecina.
También denuncian problemas con una cañería rota que, según describen, convirtió parte del terreno en una laguna donde se mezclan agua y basura.
El estado de las calles tampoco escapa a los reclamos. Las vecinas recuerdan que el asfalto fue colocado poco antes de una elección y que luego de la primera tormenta comenzó a deteriorarse.
El pedido de una garita policial
La inseguridad es otro de los reclamos centrales. Los vecinos aseguran que en inmediaciones del basural suelen permanecer personas en situación de calle y denuncian que se produjeron robos de motos y otros hechos delictivos.
Por esa razón, el año pasado presentaron una nota ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia para solicitar la instalación de una garita policial.
“Nos dijeron que en menos de un mes íbamos a tener la casilla”, recuerda Amanda. La promesa, sin embargo, nunca se concretó.
Según relatan, en agosto de 2025 hubo una recorrida policial para analizar dónde podría instalarse la garita y cómo deberían orientarse las cámaras de seguridad. Después de aquella visita, aseguran, no tuvieron nuevas respuestas.
“Cada día estamos más abandonados. No tenemos dispensario, no tenemos escuela cerca y tampoco tenemos seguridad”, cuestiona Amanda.
La presencia de personas que concurren al lugar para arrojar o revisar residuos también genera situaciones de tensión. Las vecinas cuentan que, cuando intentan impedir que tiren basura, han recibido amenazas y hasta piedras contra sus viviendas.
“No vivimos en el fin del mundo”
Para los vecinos, hay algo que vuelve todavía más difícil de aceptar la situación: la cercanía con uno de los principales símbolos históricos de la ciudad.
“Estamos solamente a 13 cuadras de la Casa Histórica. Es una vergüenza. No vivimos en el fin del mundo”, sostiene Amanda.
La calle, además, lleva el nombre Congreso de Tucumán. Las vecinas cuentan que incluso habían pensado en invitar a turistas a recorrer la zona, pero que el estado del lugar terminó convirtiéndose en un obstáculo.
Frente al basural permanece el cartel que anuncia multas y monitoreo permanente. Para los vecinos, la contradicción resulta evidente.
“¿Cómo van a poner en medio de la basura el cartel? Tendrían que haber dejado todo limpio y recién ponerlo”, cuestiona Ana.
Las vecinas aclaran que el problema no comenzó con la actual gestión municipal y que se trata de una situación que arrastra varios años. Reconocen que actualmente los camiones recolectores concurren al lugar, pero sostienen que retirar la basura no alcanza si luego vuelve a acumularse.
“Nosotros pedimos la erradicación definitiva del basural. No podemos vivir así”, resume Ana.