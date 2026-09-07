Frente a una escuela, un pozo cloacal lleva un año sin solución: “Todo Tucumán está colapsado”

“Nosotros necesitamos que vengan y tapen ese pozo. No nos interesa qué hagan con las demás cañerías. Queremos que tapen el pozo”, reclamó una de las vecinas durante un móvil de LG Play. Según explicó, la situación genera además problemas en las viviendas de planta baja. “Tenemos cucarachas y algunas veces salen a la cocina por la misma humedad que produce ese pozo”, afirmó.