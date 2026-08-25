Sorteo de la Champions League 2026/27: cuándo es, los bombos y los equipos clasificados

Resumen para apurados
- La Champions League 2026/27 sorteará este jueves 27 de agosto en Mónaco los cruces de su Fase de Liga entre 36 clubes europeos para definir el camino al título.
- Se mantiene el formato de liga única: cada club jugará ocho partidos ante ocho rivales distintos surgidos de cuatro bombos, sin duelos entre equipos del mismo país.
- El torneo culminará el 5 de junio de 2027 en Madrid, otorgando al campeón el boleto a la Supercopa, la Intercontinental 2027 y el Mundial de Clubes 2029.
La Champions League 2026/27 empieza a tomar forma. Mientras se terminan de definir los últimos siete clasificados, los principales clubes de Europa ya miran hacia Mónaco, donde este jueves 27 de agosto se realizará el sorteo que determinará los cruces de la Fase de la Liga.
El evento comenzará a las 18 de Mónaco, las 13 de Argentina, y tendrá a 36 equipos como protagonistas. Por tercera temporada consecutiva, la Champions mantendrá el sistema que reemplazó a la tradicional fase de grupos.
Cada equipo disputará ocho partidos contra ocho adversarios diferentes. Para determinar los cruces, los clubes estarán distribuidos en cuatro bombos y cada participante enfrentará a dos rivales de cada uno de ellos, incluido el propio: uno como local y otro como visitante.
De esta manera, integrar el Bombo 1 ya no permite esquivar a los principales candidatos al título. También existen restricciones: no podrán enfrentarse equipos pertenecientes a una misma federación y cada club podrá cruzarse con un máximo de dos representantes de otra federación.
Cómo están los bombos de la Champions League
A la espera de los siete lugares que todavía deben resolverse en la fase previa, 29 clubes ya tienen asegurada su participación.
El Bombo 1 está integrado por Bayern Munich, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid.
En el Bombo 2 aparecen Borussia Dortmund, Roma, Sporting de Portugal, Aston Villa, Porto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven.
El Bombo 3 tiene hasta el momento a Feyenoord, Lille, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk y Galatasaray, con dos lugares pendientes. En el Bombo 4 están Slavia Praga, Stuttgart, Como 1907 y Lens, mientras todavía quedan cinco plazas por completar.
Inglaterra y España serán los países con mayor representación, con cinco equipos cada uno. Italia y Alemania tendrán cuatro, mientras que Francia contará con tres.
Cómo se clasifica a los octavos de final
Los 36 participantes compartirán una única tabla de posiciones. Una vez disputadas las ocho jornadas, los equipos que terminen entre el 1° y el 8° puesto avanzarán directamente a los octavos de final.
Los ubicados entre el 9° y el 24° deberán disputar un playoff para conseguir los ocho lugares restantes. Del 25° al 36°, en cambio, quedarán eliminados.
La Fase de la Liga comenzará el 8 de septiembre y terminará el 27 de enero de 2027. La competencia desembocará en la final del 5 de junio en el estadio Metropolitano de Madrid.
El campeón, además del título, conseguirá la clasificación para la Supercopa de Europa 2027, la Champions League 2027/28, la Copa Intercontinental 2027 y el Mundial de Clubes 2029.