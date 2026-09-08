Murió Marcos Farías, una figura clave del cuarteto cordobés: hace un mes le habían diagnosticado una grave enfermedad

Resumen para apurados
- El productor y mánager del cuarteto Marcos Farías murió a los 55 años en Córdoba a causa de un cáncer de hígado diagnosticado recientemente, según confirmó su familia.
- Empresario y fundador de Radio Máxima 89.3 FM, Farías gestionó durante décadas las carreras de destacados artistas y organizó los principales espectáculos de música popular.
- Su pérdida deja un hondo vacío en la escena artística cordobesa y provocó múltiples muestras de pesar entre músicos y referentes de la industria del entretenimiento local.
El mundo del cuarteto cordobés está de luto por la muerte de Marcos Farías, empresario, mánager y una figura de fuerte influencia dentro de la escena artística de la provincia. Tenía 55 años.
Farías, reconocido por su trabajo en la producción de espectáculos y el acompañamiento de artistas, también era el fundador y dueño de Radio Máxima 89.3 FM, una emisora que se convirtió en un espacio de difusión para la música popular y el cuarteto.
La noticia fue confirmada por su padre, Emeterio Farías, en diálogo con La Voz. Según explicó, su hijo había recibido recientemente un diagnóstico de una grave enfermedad y su estado de salud se deterioró rápidamente.
De qué murió Marcos Farías
De acuerdo con lo informado por su padre, a Marcos Farías le habían detectado cáncer de hígado hacía aproximadamente un mes. Debido al avanzado estado del cuadro, los profesionales de la salud no pudieron revertir la situación y el empresario murió en las últimas horas.
La noticia provocó una profunda conmoción entre músicos, productores, referentes del espectáculo y trabajadores de la radiofonía cordobesa, que expresaron su pesar y acompañaron a la familia en las redes sociales.
La trayectoria de Marcos Farías en el cuarteto
Farías desarrolló durante años una extensa trayectoria dentro del circuito artístico y del entretenimiento de Córdoba. Su trabajo estuvo especialmente ligado a la producción de grandes espectáculos y a la gestión de carreras de artistas vinculados con la música tropical y el cuarteto.
A lo largo de su recorrido profesional, impulsó la carrera y la proyección de distintos referentes de la música popular, ayudándolos a llegar a escenarios de gran relevancia dentro de la provincia.
Su vínculo con la industria musical también se extendió al ámbito de la comunicación. Como fundador de Radio Máxima, construyó un espacio dedicado a la difusión del género y generó un canal de conexión entre músicos, bandas, solistas y el público cordobés.
Conmoción en el ambiente artístico de Córdoba
Tras conocerse su fallecimiento, las muestras de dolor se multiplicaron entre quienes compartieron con Farías distintos momentos de su trayectoria profesional.
Músicos locales, productores, colegas y seguidores del cuarteto utilizaron las redes sociales para despedir al empresario y expresar sus condolencias a sus familiares.
Su muerte deja una fuerte repercusión en la escena del cuarteto de Córdoba, donde durante décadas se desempeñó como productor, mánager y referente de un género profundamente arraigado en la cultura popular de la provincia.