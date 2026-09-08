Paro universitario: docentes y nodocentes ratificaron la huelga de hoy

Los gremios docentes y nodocentes de las universidades nacionales ratificaron el paro universitario de este martes 8 de septiembre, en el marco de un conflicto que se profundiza ante la falta de acuerdo con el Gobierno nacional. La medida tendrá una duración de 24 horas y fue respaldada por las principales organizaciones sindicales del sector: FEDUN, FATUN, CONADU, CONADU Histórica, CTERA, FAGDUT y UDA.