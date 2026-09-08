Paro universitario: docentes y nodocentes ratificaron la huelga de hoy
El Frente Sindical de las Universidades Nacionales realizará un paro universitario de 24 horas. Los gremios rechazaron la última oferta salarial del Gobierno y reclaman una recomposición del 31,2%, la restitución del FONID, mejoras para los nodocentes y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Resumen para apurados
- Gremios docentes y nodocentes realizan este martes un paro de 24 horas en universidades nacionales del país en reclamo de mejoras salariales ante el Gobierno.
- La medida responde al rechazo de una oferta de aumento del 3% para septiembre y busca una recomposición del 31,2% frente a la pérdida de poder adquisitivo.
- El plan de lucha continuará con clases públicas, un acto frente a la Secretaría de Educación y la preparación de una nueva Marcha Federal para octubre.
Los gremios docentes y nodocentes de las universidades nacionales ratificaron el paro universitario de este martes 8 de septiembre, en el marco de un conflicto que se profundiza ante la falta de acuerdo con el Gobierno nacional. La medida tendrá una duración de 24 horas y fue respaldada por las principales organizaciones sindicales del sector: FEDUN, FATUN, CONADU, CONADU Histórica, CTERA, FAGDUT y UDA.
La protesta afectará el dictado de clases, las tareas de investigación y distintas actividades administrativas en las universidades públicas de todo el país. El paro es una continuidad de las medidas iniciadas el 2 de septiembre y responde al rechazo de los gremios a la última propuesta salarial presentada por el Ministerio de Capital Humano.
Paro universitario: qué reclaman los docentes y nodocentes
El conflicto se profundizó después de la audiencia paritaria del 1° de septiembre, cuando el Gobierno ofreció un aumento del 3% para septiembre y ratificó otro 3% para octubre. Para los sindicatos, la propuesta resulta insuficiente porque el incremento previsto para octubre ya había sido acordado en junio y no contempla el atraso salarial acumulado.
Entre los principales reclamos del Frente Sindical de las Universidades Nacionales se encuentran:
Una recomposición salarial del 31,2%, correspondiente al atraso acumulado hasta julio, más la actualización por la inflación de agosto.
Mecanismos de actualización salarial vinculados a la inflación para evitar una nueva pérdida del poder adquisitivo.
La restitución del FONID y respuestas para los trabajadores de las escuelas preuniversitarias.
El blanqueo de sumas no remunerativas y la actualización de la garantía salarial para el personal nodocente.
La aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya implementación continúa demorada.
Los gremios universitarios cuestionan al Gobierno
Desde las organizaciones sindicales cuestionaron la falta de respuestas y advirtieron sobre las consecuencias que genera el deterioro de los salarios en el sistema universitario.
El secretario general de FAGDUT, Ricardo Mozzi, sostuvo que el estancamiento salarial genera “éxodo y deserción” laboral y estudiantil. Por su parte, el titular de UDA, Sergio Romero, cuestionó la demora en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y afirmó que el Gobierno “entretiene y dilata la situación”.
Cómo sigue el conflicto universitario
El paro universitario de este martes será parte de un cronograma de protestas que continuará durante septiembre y se extenderá hacia octubre.
El Frente Sindical anunció una jornada nacional de clases públicas para el martes 15 de septiembre, bajo la consigna “La universidad en la calle”. Luego, el jueves 17, está previsto un acto central frente al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación, en coincidencia con una nueva convocatoria a la paritaria docente y nodocente.
Además, los gremios comenzaron a preparar una nueva Marcha Federal Universitaria para la primera semana de octubre. Será la quinta movilización federal de este tipo desde el inicio de la actual gestión y buscará volver a poner en el centro del debate el financiamiento de las universidades públicas y la situación salarial de sus trabajadores.