LA GACETA Literaria propone un viaje cultural por los 77 años de su rica historia
Artículos, entrevistas, poemas, relatos y testimonios que abarcan el período 1949-2026 fueron compilados por el Presidente del Directorio de LA GACETA, Daniel Dessein, en un libro presentado ayer en la Redacción del diario. Numerosos invitados, lectores fieles del suplemento y muchos de ellos habituales colaboradores, asistieron a este encuentro que tuvo mucho de camaradería y se prolongó en un ameno cóctel. Se recordó a Daniel Alberto Dessein, fundador de “la Literaria”, a la que editó hasta su fallecimiento, en 2010. Afloraron las anécdotas, propias de tantos momentos vividos a lo largo de las décadas, y las reflexiones acerca de la vigencia de un espacio que Tucumán aprendió a valorar.
Poner en valor lo que significa LA GACETA Literaria es todo un desafío. Invita a viajar, a embarcarse en una travesía de 77 años por la cultura universal que podría traducirse en datos: 20 millones de palabras impresas, o tal cantidad de papel utilizado que alcanzaría para tapizar San Miguel de Tucumán. Pero lo sobresaliente de esta aventura periodística nacida en 1949 y vigente en tiempos de la Inteligencia Artificial es la profundidad de su legado, un mar de ideas rubricadas por las más relevantes figuras del pensamiento nacional.
Se trata de un patrimonio difícil de compilar y por eso implicó un trabajo de selección con mucho de artesanal, apelando en buena medida a la memoria, y con un resultado inevitablemente arbitrario. A fin de cuentas, reeditar todo lo publicado a lo largo de las décadas ocuparía 300 tomos. Así lo explicó Daniel Dessein durante la presentación de “LA GACETA Literaria 1949-2026”, en el marco de un encuentro que, de tan ameno, encontró la intimidad de una reunión de amigos.
Actual Presidente del Directorio de LA GACETA, Dessein tomó la posta de su padre, Daniel Alberto, fundador del espacio nacido como “página” y transformado luego en “suplemento”, y al que cuidó al punto de editarlo hasta las vísperas de su fallecimiento, en 2010. “Era un pesimista esperanzado”, lo definió su hijo. Hay mucho de homenaje y de tradición familiar en esta compilación de artículos, entrevistas, poemas, relatos y testimonios que estructuran el libro.
La Redacción de LA GACETA albergó una audiencia fiel, integrada por numerosos colaboradores de “la Literaria”, familiares de plumas históricas que pasaron por sus páginas e invitados hermanados por el irrenunciable rito de leer el suplemento cada domingo. Acompañó a Dessein durante la presentación el editor -entre otros oficios- Jorge Daniel Brahim, quien sintetizó sus sentimientos con dos conceptos: gratitud y admiración por este trabajo de 77 años. Y contó cómo algún antepasado inmigrante suyo aprendió a escribir en castellano de la mano del diario.
Un ida y vuelta
El encuentro salió del formato clásico de las presentaciones de libros para habilitar la palabra de los invitados. Esa es, en síntesis, la esencia de LA GACETA Literaria. Lo que ponderó Dessein es la diversidad de autores, estéticas e ideologías reunidas desde el primer día, casi como una marca de nacimiento. “Es el espíritu que tratamos de mantener”, subrayó.
Allá por 1950, en un artículo el filósofo Víctor Massuh se preguntaba: “¿nos dominarán las máquinas?” LA GACETA Literaria está colmada de esos hallazgos. Por ejemplo, la edición de un poema de una jovencita de 19 años llamada Alejandra Pizarnik, o el hecho de que en esas páginas Tomás Eloy Martínez haya publicado su primera nota -a los 16 años - y la última, poco antes de morir. Son apuntes que hacen a una historia amplísima y que tienen como sello de fábrica el prestigio construido por la calidad de los colaboradores y los temas que abordaron.
Cuenta Dessein que la crisis de 2001 disparó la certeza de que no podían “seguir hablando de Proust” mientras a la Argentina la dominaba la incertidumbre. LA GACETA Literaria convocó entonces a los pensadores más lúcidos del momento, quienes contribuyeron con sus artículos a echar luz sobre las penumbras sociopolíticas. Esos aportes tomaron también la forma de un libro. A esa altura, el suplemento ya había cambiado su eje: “del objeto al enfoque”, lo graficó Dessein. En otras palabras, una extensión del radio operativo, hasta abarcar todos los fenómenos culturales que hacen a la vida cotidiana.
Protagonistas
“Ustedes compiten en la cantidad de décadas colaborando”, les advirtió Dessein a Cristina Bulacio y a Carlos Duguech. Ella recordó su primera nota para “la Literaria”, un texto sobre el montaje de la obra “La Pasión”, en Tafí del Valle.
Quien cosechó aplausos fue Alberto Lebbos. Muy emocionado, elogió el orgullo que representa LA GACETA Literaria para Tucumán y destacó lo importante que sería como lectura obligatoria en las aulas. “Es muy difícil transmitir un sentimiento de amor y ustedes lo logran -sostuvo-. Nos recuerdan el valor de sonreír, de ser felices y de estar alegres”.
Fabián Soberón planteó un interrogante: ¿por qué LA GACETA Literaria y no LA GACETA Cultural? Dessein aceptó el reto y habló de la identidad del suplemento, justamente en un momento muy complejo, cuando en los diarios estos espacios marchan en vía de extinción. Más adelante retomó el tema y trazó un paralelismo citando al filósofo Yuval Harari, quien deslizó: “estoy escribiendo mi último libro, porque pronto la IA lo va a hacer mejor que yo”. “Es un tiempo que me genera temor y angustia -comentó Dessein-. En el mundo de hoy LA GACETA Literaria todavía tiene lugar, quizás en dos o tres años no”.
En los albores de “la página”, codo a codo con Daniel Alberto Dessein trabajaba la filósofa Genié Valentié, una de las mentes brillantes que alumbraron Tucumán. Magena Valentié, hija de Genié y ex periodista del diario, contó anécdotas de aquella “cocina” periodística. Por ejemplo, del rigor que empleaban para corregir, incluso reimprimiendo las páginas si encontraban un error. Pero lo que rescató Magena, testigo desde niña de ese proceso, fue cómo décadas antes de la aparición de internet quienes colaboraron con “la Literaria” formaban una comunidad, por más que no se conocieran en persona.
Fueron muchas las intervenciones y desde distintas ópticas. Alfredo Ygel habló de cómo LA GACETA Literaria nos enseña a seguir usando la palabra; Jorge Wyngaard ponderó las ilustraciones que solían acompañar los textos del suplemento; y Silvina Cohen Imach recordó una velada en la que Daniel Alberto Dessein apeló a su condición de psicóloga para ponerla entre la espada y la pared con una pregunta: ¿en qué se diferencian el miedo y el deseo? Santiago Garmendia, Luciano Jorrat, Catalina Lonac, Carmen Perilli, Sara Peña de Bascary, Adela Cassone, Graciela Jatib y Fabián Gautero también aprovecharon la oportunidad para dejar sus impresiones.
Para conocer
A lo largo de 272 páginas, el libro da cuenta de ese viaje cultural que LA GACETA Literaria viene realizando desde hace 77 años. Los textos compilados recorren diferentes épocas y temáticas, y son tantos -y tan encumbrados- sus autores que una enumeración parcial no le haría justicia a la lista, Vale apuntar que el primero es Ernesto Sábato, decisión que no tiene nada de casual, ya que fue una figura clave desde los tiempos embrionarios de “la página”.
A modo de prólogo, Daniel Dessein firma el texto de apertura, una síntesis histórica que habla de los cómo y los por qué de aquella idea gestada en 1949 y de su desarrollo hasta la actualidad. Siguen los capítulos: Artículos, La Argentina, Entrevistas, Poesía, Relatos y Testimonios. Hay además un dossier fotográfico, que se inicia con una imagen de Daniel Alberto Dessein, Julio Ardiles Gray, Genié Valentié y Ernesto Sábato, capturada justamente en aquel 1949.
En el epílogo, titulado “Un paseo por la cocina antes de cerrar”, Dessein escribió: “la cultura -según una definición de la Unesco- es, finalmente, la capacidad de llevar al hombre a reflexionar sobre sí mismo. LA GACETA Literaria ha intentado cumplir con esa pauta...” El libro presentado ayer corrobora que el objetivo planteado y el rumbo escogido fueron los acertados.