LA GACETA Literaria propone un viaje cultural por los 77 años de su rica historia

Allá por 1950, en un artículo el filósofo Víctor Massuh se preguntaba: “¿nos dominarán las máquinas?” LA GACETA Literaria está colmada de esos hallazgos. Por ejemplo, la edición de un poema de una jovencita de 19 años llamada Alejandra Pizarnik, o el hecho de que en esas páginas Tomás Eloy Martínez haya publicado su primera nota -a los 16 años - y la última, poco antes de morir. Son apuntes que hacen a una historia amplísima y que tienen como sello de fábrica el prestigio construido por la calidad de los colaboradores y los temas que abordaron.