Libros de Samanta Schweblin recomendados por LA GACETA Literaria

Y sobre la locura respondió a Página/12: “me parece de hecho un espacio donde suelen suceder las cosas más interesantes. Si este mundo es una pava hirviendo, la locura es la válvula de escape, y puede que te moleste el chillido, pero sin la válvula explotaríamos todos. La locura está en el humor, en pensar fuera de la estructura, en las pataletas, en el arte que molesta, en animarse a decir lo que no se dice, en arriesgarse a cambiar el lenguaje, en ir a contra corriente”.