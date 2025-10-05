Libros de Samanta Schweblin recomendados por LA GACETA Literaria

Uno de los libros más esperados
Seis historias teñidas por el miedo y la locura
CUENTOS
EL BUEN MAL
SAMANTA SCHWEBLIN
(Random House - Buenos Aires)
Son seis los relatos que le dan forma a El buen mal, trabajados -como apunta la contratapa- en ese espacio entre realidad y ensueño cuyos filos deslumbran como los de un cuchillo. De la condición de ser una de las grandes cuentistas contemporáneas dan fe las traducciones a decenas de idiomas que la obra de Schweblin viene mereciendo y de allí la expectativa generada por El buen mal.
La autora ha brindado una serie de entrevistas, respondiendo por escrito, en las que abordó dos temas que campean en sus historias y que se reiteran en El buen mal: el miedo y la locura.
Sobre el miedo, le dijo a Infobae: “tengo la sensación de que a veces, sobre todo pensando en este mundo tan radical que estamos intentando surfear, cuanto más asustados estamos más nos confundimos y más mordemos sin que hubiera necesidad. Parece que el miedo, en lugar de despabilarnos, nos sumiera en un estado en el que sentimos todavía más miedo”.
Y sobre la locura respondió a Página/12: “me parece de hecho un espacio donde suelen suceder las cosas más interesantes. Si este mundo es una pava hirviendo, la locura es la válvula de escape, y puede que te moleste el chillido, pero sin la válvula explotaríamos todos. La locura está en el humor, en pensar fuera de la estructura, en las pataletas, en el arte que molesta, en animarse a decir lo que no se dice, en arriesgarse a cambiar el lenguaje, en ir a contra corriente”.
GUILLERMO MONTI
Libro ganador del National Book Award
Ganó el premio norteamericano en la categoría “literatura traducida”
RELATOS
SIETE CASAS VACÍAS
SAMANTA SCHWEBLIN
(Páginas de Espuma - Madrid)
Siete casas vacías -recopila siete relatos de mediana extensión- demuestra la solidez de una voz que viene deslumbrado desde sus primeros libros. Se trata de un libro cerrado, con una propuesta estética que hilvana cada historia en un sólo mundo en declinación.
Estos relatos cuentan las relaciones de familias enrarecidas, donde se va dando paso a formas absurdas, que coquetean con lo imposible: a una madre le obsesionan los barrios elegantes; una pareja de abuelos retoza desnudos, mientras los nietos desaparecen; una mujer, pese a sus deseos, no puede construir su muerte, en cambio observa que su realidad se va agotando.
En estos relatos lo “raro” emerge para marcar la extrañeza misma de aquellas cotidianidades. Quizás se trata de un realismo de lo terrible, en el sentido que recupera los miedos internos de las familias afectadas por la locura.
De su autora se han dicho muchas cosas, pero pocas veces que Schweblin recupera una forma propia de la literatura argentina: con la justeza del lenguaje apuntar a lo intermedio e indefinible.
SALVADOR MARINARO
Narraciones tentadoras e inclementes
Antología de una de nuestras mejores escritoras
CUENTOS
PÁJAROS EN LA BOCA
SAMANTA SCHWEBLIN
(Random House - Buenos Aires)
Decir que Samanta Schweblin es una de las más interesantes narradoras argentinas de este momento, es caer en una obviedad. Lo que me parece imperioso es tratar de identificar, al menos, algunos de los recursos que hacen que sus cuentos sean diferentes.
Por empezar, su tempo narrativo es constante, no decae; no busca recursos remanidos como el discurso fragmentado y la ruptura temporal. Tampoco cae en explicaciones; el texto nos va aportando los datos indispensables para seguir adelante. Y ese adelante es casi siempre hacia adentro, porque juega con nuestros propios miedos; resulta imposible no buscar nuestras equivalencias, una rara empatía con aquello que no queremos que sea, pero que inevitablemente es.
Pájaros en la boca y otros cuentos es una antología de sus textos realizada por la propia autora. Si bien pertenecen a diferentes libros, más dos que estaban inéditos, la tensión entre ellos es pareja. El conflicto (y ya sabemos que sin conflicto no hay obra) se genera casi siempre en el límite impreciso entre la realidad y la locura; o, mejor dicho, en el punto donde el delirio se apodera de la realidad.
Ninguna de las historias narradas es complaciente ni busca acercarnos un poco de tranquilidad, tampoco nos llevan al miedo sino a la perplejidad. Y sí, por supuesto, nos recuerdan a Raymond Carver, lo que a esta altura de lo dicho es un plus para leer a esta autora argentina, que se autopresenta a un público que tal vez todavía no la conoce, a través de 22 cuentos tan impecables como desestabilizantes.
ROGELIO RAMOS SIGNES