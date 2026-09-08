A sus 90 años, murió el historiador Norberto Galasso

El historiador y ensayista Norberto Galasso murió ayer en Buenos Aires a los 90 años. Contador público graduado en la Universidad de Buenos Aires en 1961, construyó su trayectoria pública como uno de los principales referentes del revisionismo histórico argentino, con una obra centrada en el pensamiento nacional, el peronismo y el ideal latinoamericano, que se extendió por más de seis décadas.
Su formación política se moldeó primero en la Izquierda Nacional, integró el Partido Socialista de la Revolución Nacional entre 1964 y 1971 y luego se acercó al peronismo: en los años 70 mantuvo vínculos con la Juventud Peronista. En 1999 fue candidato a diputado nacional por el Partido Socialista Auténtico.
A lo largo de su vida publicó decenas de ensayos, biografías y antologías, entre ellos estudios sobre Juan Domingo Perón, Eva Perón, José de San Martín, entre otros. Coordinó además los cuatro tomos de “Los malditos”, un proyecto dedicado a recuperar figuras y movimientos que consideraba relegados por la historiografía tradicional. Dos de sus obras, “Vida de Manuel Ugarte” y “¿Qué es el socialismo nacional?”, fueron censuradas durante la última dictadura militar. Además de la escritura, ejerció el periodismo en publicaciones como Crisis, La Opinión y Caras y Caretas, y llevó sus investigaciones a la radio y la televisión. En 2024 su figura llegó al cine con el documental “Galasso. Pensar en nacional”, dirigido por Federico Sosa.
En 2014 había sido designado “Embajador de la cultura popular argentina”, un cargo honorífico que el gobierno de Javier Milei dejó sin efecto en septiembre de 2025, decisión que Galasso cuestionó públicamente. Ese mismo año, 2014, donó su archivo personal a la Biblioteca Nacional, donde el Fondo Norberto Galasso reúne originales de sus libros y ejemplares de publicaciones en las que colaboró.
De Cristina
La noticia de su muerte generó reacciones en el arco político. La expresidenta Cristina Kirchner lo despidió en redes sociales: “Despedimos con mucha tristeza a Norberto Galasso. Gran compañero. Historiador imprescindible de la Argentina”. También se pronunciaron el historiador Felipe Pigna y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien lo calificó como un referente central del pensamiento nacional.