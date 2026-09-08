A sus 90 años, murió el historiador Norberto Galasso

A lo largo de su vida publicó decenas de ensayos, biografías y antologías, entre ellos estudios sobre Juan Domingo Perón, Eva Perón, José de San Martín, entre otros. Coordinó además los cuatro tomos de “Los malditos”, un proyecto dedicado a recuperar figuras y movimientos que consideraba relegados por la historiografía tradicional. Dos de sus obras, “Vida de Manuel Ugarte” y “¿Qué es el socialismo nacional?”, fueron censuradas durante la última dictadura militar. Además de la escritura, ejerció el periodismo en publicaciones como Crisis, La Opinión y Caras y Caretas, y llevó sus investigaciones a la radio y la televisión. En 2024 su figura llegó al cine con el documental “Galasso. Pensar en nacional”, dirigido por Federico Sosa.