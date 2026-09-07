Detuvieron por abuso sexual al abuelo de Guadalupe Lucero, la niña desaparecida en San Luis

Resumen para apurados
- Roque Lucero, abuelo de la niña desaparecida Guadalupe Lucero, fue detenido este domingo en San Luis acusado por el presunto abuso sexual de una menor.
- El acusado ya acumulaba una imputación previa en abril por abuso sexual de una joven con discapacidad, sumada a una denuncia similar realizada en 2016.
- La Justicia formalizará los cargos este lunes, mientras la madre de Guadalupe exige que estos antecedentes se investiguen en la causa de su desaparición.
La causa que rodea la misteriosa desaparición de Guadalupe Lucero volvió a sacudirse con una fuerte novedad en los tribunales. Roque Lucero, abuelo paterno de la niña que fue vista por última vez el 14 de junio de 2021 en San Luis, fue detenido este domingo en el marco de un nuevo expediente que lo investiga por el presunto abuso sexual de una menor de edad.
El hecho en cuestión fue denunciado en 2025. Según confirmaron fuentes judiciales a El Chorrillero, el hombre será trasladado hoy a la audiencia de formulación de cargos. Hasta el momento no se difundieron precisiones sobre el contexto del episodio, la edad de la víctima ni la calificación penal que requerirá la Fiscalía.
No se trata de la primera causa de estas características que pesa en su contra. En abril pasado, Lucero fue imputado a partir de una denuncia formulada en noviembre de 2024, cuya presunta víctima es una joven con discapacidad que era menor de edad al momento de los hechos. El 20 de abril de este año, la Justicia le formuló cargos por abuso sexual gravemente ultrajante, instancia en la que se llevó a cabo una prueba en Cámara Gesell donde la víctima prestó su testimonio.
En aquella oportunidad, el acusado no quedó privado de la libertad. La abogada querellante, Soledad Poma de Otaegui, había solicitado medidas de restricción para mitigar posibles riesgos procesales, entre ellas la prohibición de egresar de la provincia y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales para certificar su permanencia en San Luis. A estas dos causas se añade un tercer antecedente por una denuncia efectuada en 2016, aunque esa investigación no mostró avances.
La imputación de abril reavivó los reclamos del entorno materno de la menor desaparecida. Tras tomar conocimiento de la acusación contra el abuelo paterno, Yamila Cialone, madre de Guadalupe, y su abuela Silvia Domínguez, se presentaron ante la Justicia Federal para solicitar que se examine qué medidas se adoptaron respecto de Roque Lucero en la causa principal.
El pedido apuntó a profundizar las denuncias por delitos sexuales como una eventual hipótesis de trabajo en la búsqueda de la niña. "Cuando tu hija está desaparecida, no se cubre a nadie. No se duda. No se mira para otro lado. Se investiga todo. A todos", enfatizó Cialone en aquel momento, aclarando que no le imputaba responsabilidad directa al hombre, sino que exigía el análisis exhaustivo de todos los elementos disponibles.
En contraposición, la representación legal de Eric Lucero, padre de Guadalupe, desestimó cualquier nexo entre estos hechos y el paradero de la niña. El abogado Héctor Zavala Agüero afirmó que el hombre ya había sido investigado a fondo durante los primeros años en el fuero federal, remarcando la realización de allanamientos, registros en su domicilio y diversas pericias enfocadas en determinar sus movimientos el día de la desaparición de su nieta.
La situación del abuelo paterno dio un vuelco con su detención por el hecho denunciado en 2025. La jornada de este lunes será determinante para precisar la acusación formal y conocer las medidas cautelares que exigirá la representación fiscal.