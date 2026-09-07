Detuvieron por abuso sexual al abuelo de Guadalupe Lucero, la niña desaparecida en San Luis

No se trata de la primera causa de estas características que pesa en su contra. En abril pasado, Lucero fue imputado a partir de una denuncia formulada en noviembre de 2024, cuya presunta víctima es una joven con discapacidad que era menor de edad al momento de los hechos. El 20 de abril de este año, la Justicia le formuló cargos por abuso sexual gravemente ultrajante, instancia en la que se llevó a cabo una prueba en Cámara Gesell donde la víctima prestó su testimonio.