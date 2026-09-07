Freno a la baja de imputabilidad en Buenos Aires: una jueza suspendió la norma por 60 días

La resolución judicial desató un inmediato cruce político. La senadora oficialista y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, arremetió contra la gestión del gobernador Axel Kicillof y el fuero judicial provincial a través de su cuenta de X: "En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad. Y también tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias. Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga".